الرئيس لحود: التطبيع يدغدغ أحلام البعض

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رأى الرئيس العماد اميل لحود أنّ "العدو يواصل استهدافاته اليوميّة للجنوب والبقاع، حيث يسقط من المدنيّين، ما يجعلنا نطرح سؤالاً عمّا إذا كان قرار وقف إطلاق النار أحاديّاً، حيث يسعى إلى تكريس أمرٍ واقعٍ جديد، وربما يسعى واهماً الى بلوغ مرحلة التطبيع، وهو أمر يدغدغ أحلام في الداخل، بينما ندرك جيّداً أنّ ٤٢٥ لم يُنفّذ، ولو بشكلٍ منقوص، إلا حين فرضت واقعاً جديداً، ما يحتّم استمراريّة دورها".وأضاف لحود: "ما كان ليتحقّق التحرير لولا ، ولن يخرج من النقاط التي احتلّها أخيراً إلا بالمقاومة، ومن يحلم بمشاريع التطبيع لن يحقّق أحلامه، وسيبقى عدوّاً، أمس واليوم وغداً" .