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لبنان

جمعية التجارة العادلة في لبنان تنظم ورشات عمل لتعزيز صمود المزارعين والمنتجين في البقاع

Lebanon 24
22-03-2025 | 11:02
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تنظم "جمعية التجارة العادلة في لبنان" (Fair Trade Lebanon) ورشات عمل لتدريب اعضاء جمعيات ومؤسسات زراعية، حيث اقيمت ورشة عمل في الجمعية التعاونية لانماء القطاع الزراعي في كوكبا وجوارها في قضاء راشيا، اضافة الى تعاونيات ومؤسسات انتاجية بقاعية متعددة تستمر على مدى شهور.
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المشروع بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) تحت عنوان: "توازن طبيعي: بناء المرونة المناخية للمزارعين ومنتجي الأغذية في لبنان".

ويهدف مشروع "توازن الطبيعي" إلى تعزيز صمود المزارعين والمنتجين في منطقة البقاع في لبنان لمواجهة تحديات التغير المناخي من خلال التوعية، التعليم، والدعم الاقتصادي.

ويتمحور الهدف الأول حول تحسين الممارسات الزراعية والإنتاجية من خلال تدريب 180 مزارعًا و120 منتجًا، وتزويدهم بالمعدات. والمدخلات اللازمة، وإنشاء مشتلين ومحطة لتنقية المياه لتقليل تكاليف الإنتاج وتحسين جودته.

ويركز الهدف الثاني على دعم الصمود المناخي والاندماج الاقتصادي من خلال تدريب الشباب العاطلين عن العمل واحتضان الشركات الناشئة، التي تقدم حلولًا مبتكرة في مجال الأغذية الزراعية لتعزيز قدرة القطاع على التكيف مع مخاطر المناخ.

أما الهدف الثالث فيركز على زيادة الوعي وبناء القدرات بين موظفي Fair Trade Lebanon والشباب حول التغير المناخي، مما يمكنهم من دمج الممارسات المستدامة في المشاريع المستقبلية مع التركيز على مبادئ التجارة العادلة.

وكان قد حاضر في ورشات العمل الدكتورة لميس شلق، الدكتورة جويل جندري، الدكتورة ألين قادري.

وكانت استهلت ورشات العمل بترحيب من رئيس الجمعية التعاونية في كوكبا وسام مغامس بحضور الهيئة الادارية والمدربين والمتدربين.

وشكر مغامس بإسم اهالي كوكبا والجوار المانحين وجمعية التجارة العادلة في لبنان ممثلة بالمنسق الميداني السيد طوني ماروني على دعمهم ووقوفهم الى جانب المزارعين.
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