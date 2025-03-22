20 دولاراً مزيّفة... وطلب من قوى الأمن للمواطنين

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صـدر عن المـديرية العـامة لقـوى الامـن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامـة البلاغ التالي:‎في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة جميع أنواع الجرائم على الأراضي كافّة، توافرت معطيات لدى مكتب مكافحة الجرائم الماليّة وتبييض الأموال في وِحدة الشّرطة القضائية عن نشاط عصابة يقوم أفرادها بترويج عملة مزيّفة من فئة الـ 20 دولارًا أميركيًّا في مناطق الشمال.على الفور، ونتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة التي قام بها عناصر المكتب المذكور، تمكّنت إحدى دورياته في محلة الضنيّة، من توقيف كل من:غ. ر. (من مواليد عام 1990، لبناني) مطلوب للقضاء وبحقه مذكرات توقيف بجرائم تبييض أموال، وترويج عملة مزيّفة، وإساءة أمانةز. س. (من مواليد عام 1994، لبناني)‎ بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسِبَ إليهما، وبأنهما يروّجان العملة المزيّفة، بالاشتراك مع اللبنانيّين:ر. ا. (مواليد عام 1998)ا. م (مواليد عام 1997)س. ط. (مواليد عام 1962)وبتاريخ 19-03-2025، تمّ استدعاء (ر. ا.) واستماع افادته، حيث اعترف بما نُسب إليه. في حين تبيّن أنّ (ا. م.) و(س. ط) متواريان عن الأنظار.أجري المُقتضى القانوني بحقّ كلّ من (غ. ر.)، و(ز. س.)، و(ر. ا.)، وتمّ تعميم بلاغي بحث وتحرّ بحقّ الآخرَيْن، والتحقيق لا يزال مُستمرًّا بإشراف القضاء المختصّ.لذلك، تطلب هذه المديريّة العامة من المواطنين تعرّضوا لعمليّات احتيال مُشابهة، الحضور إلى المكتب المذكور، الكائن في محلة بوليفار كميل شمعون ــــ ثُكنة العقيد جوزف ضاهر، أو الاتصال على أحد الرقمين: 280087-01 أو 290881-01، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة.