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لبنان
تمام سلام ناعيا هدى شديد: كانت مثالاً للعزيمة والإصرار في نقل الحقيقة
Lebanon 24
22-03-2025
|
11:54
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كتب الرئيس
تمام سلام
عبر حسابه على منصة "اكس":
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"ببالغ
الحزن
والأسى، نودع الصحافية المبدعة هدى شديد، التي كانت مثالاً للعزيمة والإصرار في نقل الحقيقة ورفع صوت
القضايا
الإنسانية
. فقدها خسارة كبيرة في عالم الإعلام، حيث كانت لها بصمة واضحة في قلب كل من تابع عملها. نسأل الله أن يلهم أهلها وذويها
الصبر
والسلوان" .
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