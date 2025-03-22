تمام سلام ناعيا هدى شديد: كانت مثالاً للعزيمة والإصرار في نقل الحقيقة

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كتب الرئيس عبر حسابه على منصة "اكس":"ببالغ والأسى، نودع الصحافية المبدعة هدى شديد، التي كانت مثالاً للعزيمة والإصرار في نقل الحقيقة ورفع صوت . فقدها خسارة كبيرة في عالم الإعلام، حيث كانت لها بصمة واضحة في قلب كل من تابع عملها. نسأل الله أن يلهم أهلها وذويها والسلوان" .