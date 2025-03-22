سرق 11 ألف دولار... وهذا ما حصل معه بعد أقلّ من 24 ساعة

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ ا.م سرق من داخل منزل في منطقة - حوالي 11000 .

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وتمكنت القوى الأمنية من توقيفه في أقل من 24 ساعة من إقدامه على سرقة المنزل.