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لبنان

سرق 11 ألف دولار... وهذا ما حصل معه بعد أقلّ من 24 ساعة

Lebanon 24
22-03-2025 | 11:55
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ ا.م سرق من داخل منزل في منطقة الغرباء - طرابلس حوالي 11000 دولار.
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وتمكنت القوى الأمنية من توقيفه في أقل من 24 ساعة من إقدامه على سرقة المنزل.
 
 
 
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