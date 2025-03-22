Advertisement

لبنان

بعد تصعيد جنوب لبنان.. نداءٌ من بريطانيا

Lebanon 24
22-03-2025 | 12:05
A-
A+
Doc-P-1337078-638782639494396770.jpg
Doc-P-1337078-638782639494396770.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إنَّ "بلاده قلقة إزاء التصعيد الأخير عند الحدود اللبنانية الإسرائيلية".
Advertisement
 
وفي تصريحٍ له، اليوم السبت، قال لامي إنّ "بريطانيا تدعو الأطراف كافة وبشدّة إلى ضبط النفس"، وأضاف: "يجب أن نضمن أن يفتح إتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل الطريق نحو سلام دائم".
 
مواضيع ذات صلة
تصعيد عسكري من الجنوب إلى الحدود الشرقية
lebanon 24
23/03/2025 11:02:43 Lebanon 24 Lebanon 24
"تفجير ألغام".. نداء من بلدية في جنوب لبنان
lebanon 24
23/03/2025 11:02:43 Lebanon 24 Lebanon 24
بريطانيا مستعدة لتركيب أبراج للرقابة بديلة للمواقع المحتلة جنوب لبنان
lebanon 24
23/03/2025 11:02:43 Lebanon 24 Lebanon 24
اليونيفيل: أي تصعيد بالجنوب اللبناني سيؤدي إلى عواقب وخيمة
lebanon 24
23/03/2025 11:02:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2025-03-23
04:54 | 2025-03-23
04:49 | 2025-03-23
04:19 | 2025-03-23
04:15 | 2025-03-23
04:00 | 2025-03-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24