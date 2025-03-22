بعد تصعيد جنوب لبنان.. نداءٌ من بريطانيا

قال ديفيد لامي إنَّ "بلاده قلقة إزاء التصعيد الأخير عند الحدود الإسرائيلية".

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وفي تصريحٍ له، اليوم ، قال لامي إنّ "بريطانيا تدعو كافة وبشدّة إلى ضبط النفس"، وأضاف: "يجب أن نضمن أن يفتح إتفاق وقف إطلاق النار بين وإسرائيل نحو سلام دائم".