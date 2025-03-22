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لبنان

الخطيب: نناشد رئيس الجمهورية والحكومة القيام بكل ما يلزم لوقف العدوان

Lebanon 24
22-03-2025 | 12:18
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استقبل نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب اليوم في مقر المجلس في الحازمية، وزير الصحة ركان ناصر الدين، وجرى بحث في الشؤون العامة، وتطلعات الوزارة للمرحلة المقبلة.
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من جهة ثانية، دان العلامة الخطيب بشدة "العدوان الاسرائيلي الغاشم والمستمر على الاراضي اللبنانية، والذي لا يتوقف عند حد، على الرغم من التزام المقاومة حتى الآن اتفاق وقف النار". 

وقال العلامة الخطيب: "إن الكيان الصهيوني مدعوما من الولايات المتحدة الاميركية، تجاوز كل الحدود، ضاربا عرض الحائط كل المعايير، ما يهدد بانفجار الوضع من جديد، في وقت يحرص لبنان على استقرار الوضع والخروج من الحروب المدمرة" . 

واضاف: "إن ما يجري من اعتداءات ادت اليوم الى سقوط شهداء وجرحى في بلدة تولين، يحمّل الحكومة اللبنانية والفريق الدولي مسؤولية مشتركة في لجم هذا العدوان، اذ يبدو انه ليس كافيا المطالبة والمناشدة والاستنكار، في وقت ترتفع اصوات النشاز من بعض المسؤولين والسياسيين في لبنان، محملة المقاومة المسؤولية من دون وجه حق، فيما المقاومة ملتزمة تماما عدم الرد، حرصا على استقرار البلد وأمنه وسلامة مواطنيه" .

وختم الخطيب: "لقد سلمنا للدولة اللبنانية والجيش بالدور المطلوب لحماية الناس، لكننا بتنا نخشى انفلات الامور، ولذلك نناشد رئيس الجمهورية والحكومة القيام بكل ما يلزم لوقف العدوان وتحرير الارض والبدء بمسيرة الاعمار وعودة الاهالي آمنين مطمئنين الى ارضهم وبيوتهم".
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