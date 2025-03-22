حاصباني: إستمرار "الحزب" بعمله العسكري سيؤدي إلى زوال لبنان الكبير

أكد رئيس مجلس الوزراء السابق غسان حاصباني أن "قرار إطلاق صواريخ من ‎الجنوب هدفه استجرار حرب جديدة على ‎ ووضع ‎الجيش اللبناني والدولة باشتباك مع ‎اسرائيل، كما حصل في الحدود الشرقية، حيث كان الهدف وضع الدولة بمواجهة الدولة السورية" .

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وفي مقابلة عبر "صوت كل لبنان"، أشار حاصباني الى ان عدم تجريد "الحزب" من السلاح طوعاً او قسراً من قبل الجيش اللبناني سيضع هذه المهمة بيد الاسرائيلي والسوري على الحدود، وهذا ما لا يريده أي لبناني"، مضيفاً: "اليوم ‎"حزب الله" اكبر خادم لإسرائيل و"نقطة ع السطر". فهو سلاحه يعطي ذريعة لإسرائيل لتعتدي على ‎ كيفما تريد وحينما تريد وحيثما تريد والتاريخ اثبت ذلك".



ولفت الى ان "السياسة والديبلوماسية والضغط الدولي وواقع ‎إسرائيل الداخلي ألزمها كل مرة الإنسحاب من ‎لبنان".



حاصباني ذكّر أنَّ "اتفاق الطائف نص على تفكيك الميليشيات ونزع سلاحها خلال 6 أشهر، فيما "حزب الله واصل عمله العسكري"، مضيفاً: "اذا استمر بوجوده كما هو اليوم، فسيؤدي الى زوال الكبير كما نعرفه، وانا احذر من ذلك".

وتابع: "نزع سلاح ‎الحزب من قبل الدولة هو اولوية لأن الإصلاحات لن تنجح في ظله، ولا قيمة للقوانين طالما هناك حزب ينتهك كل شيء ويأتمر من ‎إيران. الوزاري شطب المقاومة المسلحة خارج ‎الجيش اللبناني وشطب سلاح المقاومة سياسياً في ‎ ولم يشطب من يؤمن بالمقاومة أو أي حزب يلتزم العمل السياسي ديمقراطياً".



ورداً على سؤال، أجاب: "إيران لا تأبه إذا فككت الدولة أو لا، هي تريد إستغلال ‎ لتحسين شروطها التفاوضية".



