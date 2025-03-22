Advertisement

لبنان

جريمة في كسروان.. 3 رصاصات تُنهي حياة شاب

Lebanon 24
22-03-2025 | 12:51
A-
A+

Doc-P-1337097-638782664309734407.jpg
Doc-P-1337097-638782664309734407.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت معلومات "لبنان24"، اليوم السبت، بأنّه تم العثور على الشاب إميل شباط مقتولاً في منطقة المعاملتين - جونيه.
Advertisement
 
 
 
 
وذكرت المصادر أنّه تم العثور على جثة الشخص المذكور مُصاباً بـ3 طلقات نارية، وذلك في منزله الذي كان يرممه بمنطقة المعاملتين - كسروان.
 
 
وعلى الأثر، حضرت القوى الأمنية إلى المكان وباشرت تحقيقتها بالحادثة.
 
 
مواضيع ذات صلة
ضربة في الصدر تنهي حياة لاعب!
lebanon 24
23/03/2025 11:03:05 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب رسالة على هاتفه.. امرأة تنهي حياة شريكها
lebanon 24
23/03/2025 11:03:05 Lebanon 24 Lebanon 24
أفعى تنهي حياة ابن الأربع سنوات
lebanon 24
23/03/2025 11:03:05 Lebanon 24 Lebanon 24
ما حقيقة وقوع جريمة في كسروان؟ معلومات تكشف
lebanon 24
23/03/2025 11:03:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2025-03-23
04:54 | 2025-03-23
04:49 | 2025-03-23
04:19 | 2025-03-23
04:15 | 2025-03-23
04:00 | 2025-03-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24