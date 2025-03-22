جريمة في كسروان.. 3 رصاصات تُنهي حياة شاب

أفادت معلومات "لبنان24"، اليوم ، بأنّه تم العثور على الشاب شباط مقتولاً في منطقة المعاملتين - .

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وذكرت المصادر أنّه تم العثور على جثة الشخص المذكور مُصاباً بـ3 طلقات نارية، وذلك في منزله الذي كان يرممه بمنطقة المعاملتين - كسروان.

وعلى الأثر، حضرت القوى الأمنية إلى المكان وباشرت تحقيقتها بالحادثة.