"القومي" يحذر من "الأخبار المفبركة": ندعو إلى الوعي وتحصين البلد

حذر عميد الإعلام في الحزب السوري القومي الاجتماعي معن حمية من الأخبار المفبركة من غير مصادرها الموثوقة.



وفي بيان له، قال حمية: "في ظل أجواء استثنائية تتطلب من جميع اللبنانيين رصّ صفوفهم وتوحيد جهودهم في مواجهة العدو الصهيوني الذي يُصرُّ - يومياً - على خرق وقف إطلاق النار، ويتابع انتهاكه للسيادة ، يعمد إلى اختلاق أخبار وفبركتها كتلك التي نسبت اطلاق الصواريخ الى نسور الزوبعة بهدف إحداث بلبلة لا تخدم سوى عدونا في الوجود" .

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أضاف: "لقد سبق أن حذّرنا من التفلت والفبركات التي تهدّد السلم الأهلي وتعطي العدو الذرائع لمواصلة عدوانه على ، لذلك ندعو الأجهزة الأمنية والقضائية إلى فتح تحقيق سريع لكشف الفبركات والدسائس والمتورطين بها ومعاقبتهم".



وختم داعيا وسائل الإعلام الى "ضرورة المساهمة في تحصين البلد بمواجهة التحديات، واعتماد ونشر البيانات الصادرة - حصراً - عن عمدة الإعلام في ما يتعلق بأخباره ومواقفه" .