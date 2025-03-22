القصف الإسرائيلي يتجدّد في الجنوب.. وغارة تستهدف مدينة صور (فيديو)

بالفيديو.. غارة إسرائيلية تستهدف بلدة حومين التحتا في جنوب لبنان#lebanon24#لبنان pic.twitter.com/Z7uLkLSIul
— Lebanon 24 (@Lebanon24) March 22, 2025
بالفيديو.. غارة إسرائيلية تستهدف بلدة حومين التحتا في جنوب لبنان#lebanon24#لبنان pic.twitter.com/Z7uLkLSIul
بالفيديو.. غارة إسرائيلية تستهدف مدينة صور - جنوب لبنان#lebanon24 #لبنان pic.twitter.com/HzZ4OPD7Ia
— Lebanon 24 (@Lebanon24) March 22, 2025
بالفيديو.. غارة إسرائيلية تستهدف مدينة صور - جنوب لبنان#lebanon24 #لبنان pic.twitter.com/HzZ4OPD7Ia
بالفيديو.. غارة إسرائيلية تستهدف مدينة صور - جنوب لبنان#lebanon24 #لبنان pic.twitter.com/XVG0wrm4Qv
— Lebanon 24 (@Lebanon24) March 22, 2025
بالفيديو.. غارة إسرائيلية تستهدف مدينة صور - جنوب لبنان#lebanon24 #لبنان pic.twitter.com/XVG0wrm4Qv