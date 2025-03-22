القصف الإسرائيلي يتجدّد في الجنوب.. وغارة تستهدف مدينة صور (فيديو)

نفذ العدو الإسرائيليّ، مساء اليوم السبت، غارات عنيفة استهدفت عدداً من المناطق في جنوب .



واستهدف القصف محلة الرمل في مدينة صور، كما طالَت الغارات أيضاً بلدات بصليا، الغندورية، الحلوسية، سنية - كفرملكي، القليلة، العزية - زبقين، دير قانون النهر، القصير، الحرجية بين بلدات رومين ودير الزهراني وحومين الفوقا بالإضافة إلى غارات أخرى طالت الوادي بين حومين التحتا ورومين، وخيزران بين اللوبية والسكسكية.

كذلك، قصف الطيران الحربي مجرى نهر الليطاني في أطراف بلدة صريفا في الجنوب.