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لبنان

القصف الإسرائيلي يتجدّد في الجنوب.. وغارة تستهدف مدينة صور (فيديو)

Lebanon 24
22-03-2025 | 13:36
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نفذ العدو الإسرائيليّ، مساء اليوم السبت، غارات عنيفة استهدفت عدداً من المناطق في جنوب لبنان.
 
 
واستهدف القصف محلة الرمل في مدينة صور، كما طالَت الغارات أيضاً بلدات بصليا، الغندورية، الحلوسية، وادي سنية - كفرملكي، القليلة، وادي العزية - زبقين، دير قانون النهر، القصير، المنطقة الحرجية بين بلدات رومين ودير الزهراني وحومين الفوقا بالإضافة إلى غارات أخرى طالت الوادي بين حومين التحتا ورومين، وخيزران بين اللوبية والسكسكية.
 
 
كذلك، قصف الطيران الحربي مجرى نهر الليطاني في أطراف بلدة صريفا في الجنوب.
 
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