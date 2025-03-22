جديد غارة صور.. كم بلغ عدد الشهداء والجرحى؟

قالت معلومات "لبنان24" إن الغارة التي طالت مدينة صور، مساء اليوم ، أسفرت عن سقوط و 7 جرحى من المدنيين.

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أيضاً، طال القصف الإسرائيليّ بلدات صليا، الغندورية، سنية، القليلة، دير قانون النهر، حومين التحتا والقصير في الجنوب.



كذلك، قصف الطيران الحربي مجرى نهر الليطاني في أطراف بلدة صريفا في الجنوب.