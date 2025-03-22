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لبنان

جديد غارة صور.. كم بلغ عدد الشهداء والجرحى؟

Lebanon 24
22-03-2025 | 13:57
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قالت معلومات "لبنان24" إن الغارة التي طالت مدينة صور، مساء اليوم السبت، أسفرت عن سقوط شهيد و 7 جرحى من المدنيين.
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أيضاً، طال القصف الإسرائيليّ بلدات صليا، الغندورية، وادي سنية، القليلة، دير قانون النهر، حومين التحتا والقصير في الجنوب.
 

كذلك، قصف الطيران الحربي مجرى نهر الليطاني في أطراف بلدة صريفا في الجنوب.
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