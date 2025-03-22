اتصالات دبلوماسية مكثفة لوزير الخارجية بعد التصعيد الإسرائيلي.. وهذا ما طلبه

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أشار وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي إلى أنّه "في إطار الجهود الدبلوماسية للجم التصعيد الحاصل اليوم في جنوب ، وبالتشاور والتنسيق مع رئيسيّ الجمهورية ومجلس الوزراء، أجريت إتصالات مع عدد من وزراء خارجية الدول والأجنبية والمسؤولين، ومن بينهم وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية مصر بدر عبد العاطي، والممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، ووزير خارجية فرنسا جان نويل بارو، ونائب المبعوث للسلام في الشرق الاوسط مورغان اورتيغوس، ونائب مساعد وزير الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الاوسط ناتاشا فرنشيسكي".وقال:" طلبت الضغط على إسرائيل لوقف العدوان والتصعيد، وإحتواء الوضع الخطير على الحدود الجنوبية".