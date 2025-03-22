Advertisement

لبنان

اتصالات دبلوماسية مكثفة لوزير الخارجية بعد التصعيد الإسرائيلي.. وهذا ما طلبه

Lebanon 24
22-03-2025 | 13:54
A-
A+
Doc-P-1337126-638782705457658794.png
Doc-P-1337126-638782705457658794.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أشار وزير  الخارجية والمغتربين يوسف رجي إلى أنّه "في إطار الجهود الدبلوماسية للجم التصعيد الحاصل اليوم في جنوب لبنان، وبالتشاور والتنسيق مع رئيسيّ الجمهورية ومجلس الوزراء، أجريت إتصالات مع عدد من وزراء خارجية الدول العربية والأجنبية والمسؤولين، ومن بينهم وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية مصر بدر عبد العاطي، والممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، ووزير خارجية فرنسا جان نويل بارو، ونائب المبعوث الاميركي للسلام في الشرق الاوسط مورغان اورتيغوس، ونائب مساعد وزير الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الاوسط ناتاشا فرنشيسكي".
Advertisement

وقال:" طلبت الضغط على إسرائيل لوقف العدوان والتصعيد، وإحتواء الوضع الخطير على الحدود الجنوبية".
مواضيع ذات صلة
بعد هجمات إسرائيل.. اتصالات دبلوماسية لوزير الخارجيّة وهذا ما طلبه
lebanon 24
23/03/2025 11:03:40 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا ما طلبه الرئيس عون من وزير خارجية البرتغال
lebanon 24
23/03/2025 11:03:40 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الفلسطينية: حراك دبلوماسي مكثف لحشد الدعم الدولي لمخرجات القمة العربية
lebanon 24
23/03/2025 11:03:40 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية البريطاني: قلقون إزاء التصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية ونحث الأطراف بشدة على ضبط النفس
lebanon 24
23/03/2025 11:03:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2025-03-23
04:54 | 2025-03-23
04:49 | 2025-03-23
04:19 | 2025-03-23
04:15 | 2025-03-23
04:00 | 2025-03-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24