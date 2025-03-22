غارات إسرائيلية تطال البقاع.. مناطق عدّة تحت النار!

استهدف الطيران الحربيّ الإسرائيليّ، مساء اليوم ، بلدات عدّة في البقاع - شرق .

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وقالت معلومات "لبنان24" إنَّ 3 غارات إسرائيلية استهدفت مناطق سرعين الفوقا، الهرمل، القصر وحوش السيد علي في البقاع.

وذكرت المصادر أنّ القصف على بلدة سرعين طال منزلاً لآل شومان وأسفر عن سقوط جريحين، مشيرة إلى أن الهرمل استهدفت جسر آل مخيبر الذي يربط القصر بالأراضي .

وتزامن هذا القصف الذي يطالُ البقاع مع استهدافات إسرائيلية أخرى طالت عدداً من والقرى في جنوب ، بالإضافة إلى استهداف آخر طال مدينة صور وأسفر عن سقوط شهيدٍ و7 جرحى من المدنيين.