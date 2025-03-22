Advertisement

لبنان

غارات إسرائيلية تطال البقاع.. مناطق عدّة تحت النار!

Lebanon 24
22-03-2025 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1337127-638782706221287334.jpg
Doc-P-1337127-638782706221287334.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استهدف الطيران الحربيّ الإسرائيليّ، مساء اليوم السبت، بلدات عدّة في البقاع - شرق لبنان.
Advertisement
 
وقالت معلومات "لبنان24" إنَّ 3 غارات إسرائيلية استهدفت مناطق سرعين الفوقا، الهرمل، القصر وحوش السيد علي في البقاع.
 
وذكرت المصادر أنّ القصف على بلدة سرعين طال منزلاً لآل شومان وأسفر عن سقوط جريحين، مشيرة إلى أن غارة الهرمل استهدفت جسر آل مخيبر الذي يربط القصر اللبنانية بالأراضي السورية
 
وتزامن هذا القصف الذي يطالُ البقاع مع استهدافات إسرائيلية أخرى طالت عدداً من البلدات والقرى في جنوب لبنان، بالإضافة إلى استهداف آخر طال مدينة صور وأسفر عن سقوط شهيدٍ و7 جرحى من المدنيين.
 
 

مواضيع ذات صلة
424 شهيدا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة (الجزيرة)
lebanon 24
23/03/2025 11:03:47 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": أكثر من 5 غارات إسرائيلية عنيفة طالت مناطق مختلفة في جنوب لبنان
lebanon 24
23/03/2025 11:03:47 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا موقعا يحتوي على بنية تحتية عسكرية تحت الأرض في منطقة البقاع
lebanon 24
23/03/2025 11:03:47 Lebanon 24 Lebanon 24
26 غارة.. قصفٌ إسرائيلي يطالُ مناطق عدّة في جنوب لبنان (فيديو)
lebanon 24
23/03/2025 11:03:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2025-03-23
04:54 | 2025-03-23
04:49 | 2025-03-23
04:19 | 2025-03-23
04:15 | 2025-03-23
04:00 | 2025-03-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24