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لبنان

نائب "الحزب" بعد الضربات الإسرائيلية: لقد أعطينا الحكومة فرصتها!

Lebanon 24
22-03-2025 | 14:33
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قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النيابية حسن عز الدين أن العدو لا يحتاج إلى ذرائع وهو لا يكترث للاتفاق الذي وقعته الحكومة اللبنانية.
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وأشار إلى أنّ التناغم التام بين واشنطن و"تل أبيب" هو مزيد من إطلاق يد للعدو للحصول على ما فشل في الحصول عليه بالميدان.

ولفت إلى أنّ المقاومة وأهلها أعطوا الفرصة للحكومة لتمارس دورها من خلال الدبلوماسية لكن يبدو أنّ العدو لا يعير اهتماماً لكل ذلك.
 
واعتبر أن العدو يريد أن يضغط على الحكومة لتخضع للشروط التي طلبها من لبنان.
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