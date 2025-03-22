نائب "الحزب" بعد الضربات الإسرائيلية: لقد أعطينا الحكومة فرصتها!

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قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النيابية حسن عز الدين أن العدو لا يحتاج إلى ذرائع وهو لا يكترث للاتفاق الذي وقعته الحكومة .وأشار إلى أنّ التناغم التام بين و"تل أبيب" هو مزيد من إطلاق يد للعدو للحصول على ما فشل في الحصول عليه بالميدان.ولفت إلى أنّ وأهلها أعطوا الفرصة للحكومة لتمارس دورها من خلال الدبلوماسية لكن يبدو أنّ العدو لا يعير اهتماماً لكل ذلك.