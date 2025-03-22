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لبنان

بسبب التطورات الأمنية.. سلام ألغى زيارته إلى صيدا

Lebanon 24
22-03-2025 | 14:43
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ألغى رئيس الحكومة نواف سلام زيارة كانت مقررة إلى صيدا، مساء اليوم، بعد التطورات الأمنية الأخيرة.
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وكتب النائب عبد الرحمن البزري عبر حسابه على "أكس": "رغم رغبة أهالي المدينة وترحيبهم بزيارة الرئيس نواف سلام إلى صيدا إلا أننا نقدر الأسباب التي دفعته لتأجيل الزيارة. فنحن كعاصمة للجنوب نتضامن مع أهلنا في وجه العدوان الإسرائيلي الواسع. ونسأل الله أن يحفظ لبنان وأهله".
 
 
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