بسبب التطورات الأمنية.. سلام ألغى زيارته إلى صيدا

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ألغى رئيس الحكومة نواف سلام كانت مقررة إلى ، مساء اليوم، بعد التطورات الأمنية الأخيرة.وكتب عبد الرحمن البزري عبر حسابه على "أكس": "رغم رغبة أهالي وترحيبهم بزيارة الرئيس نواف سلام إلى إلا أننا نقدر الأسباب التي دفعته لتأجيل الزيارة. فنحن كعاصمة للجنوب نتضامن مع أهلنا في وجه العدوان الواسع. ونسأل الله أن يحفظ وأهله".