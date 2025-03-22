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لبنان

حصيلة جديدة لغارات المساء.. شهداء وجرحى في الجنوب والبقاع

Lebanon 24
22-03-2025 | 14:44
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أسفرت الغارات الإسرائيليّة التي طالت مناطق لبنانية عدة، مساء السبت، عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى.
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وقالت وزارة الصحة إنّ الغارة على مدينة صور أسفرت عن سقوط شهيد و 7 جرحى، فيما أدت الغارة على يُحمر الشقيف إلى إصابة شخص.
 
كذلك، أدت الغارة على بلدة القليلة إلى سقوط شهيد و 3 جرحى، كما أصيب 5 أشخاص بجروح جراء الغارات الإسرائيلية على بلدة حوش السيد علي في الهرمل. 
 
أما في بلدة سرعين، فقد أصيب شخص بجروح جراء القصف الإسرائيلي.
 
وفي بلدة تولين، أسفرت الغارات التي طالت البلدة صباحاً ومساء عن استشهاد 5 أشخاص وإصابة 11 آخرين بجروح.
 
 
 

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