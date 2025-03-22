حصيلة جديدة لغارات المساء.. شهداء وجرحى في الجنوب والبقاع

أسفرت الغارات الإسرائيليّة التي طالت مناطق لبنانية عدة، مساء ، عن سقوط عدد من والجرحى.

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وقالت وزارة الصحة إنّ الغارة على مدينة صور أسفرت عن سقوط و 7 جرحى، فيما أدت الغارة على يُحمر الشقيف إلى إصابة شخص.

كذلك، أدت الغارة على بلدة القليلة إلى سقوط و 3 جرحى، كما أصيب 5 أشخاص بجروح جراء الغارات على بلدة حوش السيد علي في الهرمل.

أما في بلدة سرعين، فقد أصيب شخص بجروح جراء القصف .

وفي بلدة تولين، أسفرت الغارات التي طالت البلدة ومساء عن استشهاد 5 أشخاص وإصابة 11 آخرين بجروح.