بعد الغارات هذا المساء.. بيان إسرائيليّ عن لبنان

قال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي، مساء ، أنَّ الطائرات الحربية شنّت هجمات ضد ، استهدفت مقرات قيادة وبنى تحتية وعناصر مسلحة ومنصات صاروخية ومستودع أسلحة لـ"حزب الله".

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وذكر أدرعي أن الجيش سيواصل شن غارات طالما اقتضت الضرورة ذلك، مشيراً إلى أن "الجيش سيواصل العمل لحماية مواطني إسرائيل".