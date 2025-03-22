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لبنان

بعد الغارات هذا المساء.. بيان إسرائيليّ عن لبنان

Lebanon 24
22-03-2025 | 14:53
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قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، مساء السبت، أنَّ الطائرات الحربية الإسرائيلية شنّت سلسلة هجمات ضد لبنان، استهدفت مقرات قيادة وبنى تحتية وعناصر مسلحة ومنصات صاروخية ومستودع أسلحة لـ"حزب الله".
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وذكر أدرعي أن الجيش الإسرائيلي سيواصل شن غارات طالما اقتضت الضرورة ذلك، مشيراً إلى أن "الجيش سيواصل العمل لحماية مواطني إسرائيل". 
 
 
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