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لبنان

حردان نعى هدى شديد: خسارة للإعلام المهني والرصين

Lebanon 24
22-03-2025 | 15:42
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اعتبر رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي أسعد حردان أنَّ رحيل الصحافية والإعلامية هدى شديد خسارة للإعلام المهني الرصين. 

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وفي بيان له، قال حردان: "عرفنا الاعلامية الراحلة هدى شديد أنموذجاً طيباً للصحافة التي هي مقياس ارتقاء المجتمع، وصورة أخلاقه".

وأضاف: "لقد كانت الرسالة الإعلامية التي حملتها الراحلة مرآة ترى بها البلاد نفسها، وتنعكس عنها صورتها، ويتجلى فيها تمدنها كما هو. لقد كانت الراحلة من العاملين في صفوف السلطة الرابعة، المدافعين عن حرية شعبهم، ومصلحة مجتمعهم".

وختم حردان بتوجيه أخلص العزاء إلى عائلة الراحلة وزملائها وعموم الصحافيين والإعلاميين، داعياً إياهم إلى متابعة مسيرة الفقيدة التي أفنت سنوات عمرها في سبيل سمو تلك الرسالة وازدهارها.
 
 
 
 
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