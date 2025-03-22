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لبنان

وزير الصناعة: سلامٌ إلى هدى الإحترافية المرحة

Lebanon 24
22-03-2025 | 15:50
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 كتب وزير الصناعة جو عيسى الخوري عبر حسابه على منصة "إكس": "‏سلام الى هدى شديد الاحترافية المرحة".
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