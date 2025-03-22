بعد الضربات الإسرائيلية.. هذا ما قالته فرنسا

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عبّرت عن قلقها إثر استئناف ضرباتها على .وفي بيان، دانت إطلاق صواريخ من ودعت إلى ضبط النفس عقب استئنافها للضربات ردا على ذلك.وقالت الخارجية الفرنسية:" قلقون بشدة إزاء تجدد التوتر في جنوب لبنان".يأتي ذلك بعد من الضربات استهدفت عددا من المناطق في الجنوب، وذلك عقب رصد الجيش إطلاق صواريخ من نحو المطلة .