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لبنان

بعد الضربات الإسرائيلية.. هذا ما قالته فرنسا

Lebanon 24
22-03-2025 | 15:59
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عبّرت فرنسا عن قلقها إثر استئناف إسرائيل ضرباتها العسكرية على لبنان.
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وفي بيان، دانت فرنسا إطلاق صواريخ من لبنان ودعت إسرائيل إلى ضبط النفس عقب استئنافها للضربات ردا على ذلك.

وقالت الخارجية الفرنسية:" قلقون بشدة إزاء تجدد التوتر في جنوب لبنان".

يأتي ذلك بعد سلسلة من الضربات الإسرائيلية استهدفت عددا من المناطق في الجنوب، وذلك عقب رصد الجيش الإسرائيلي إطلاق صواريخ من لبنان نحو المطلة صباح اليوم.
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