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لبنان

قطر تدين الضربات الإسرائيلية: ندعم الجمهورية اللبنانية

Lebanon 24
22-03-2025 | 16:13
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أجرى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، اليوم اتصالًا هاتفيًا، مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام.

جرى خلال الاتصال، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، ومناقشة آخر المستجدات في لبنان، لا سيما اتفاق وقف إطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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وأعرب معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، عن إدانة دولة قطر لقصف الإسرائيلي الذي استهدف جنوب لبنان، مؤكداً في هذا السياق ضرورة التزام الأطراف الكامل بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من جميع الأراضي اللبنانية.

كما جدد معاليه موقف دولة قطر الثابت والداعم للجمهورية اللبنانية، ووقوفها المستمر إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق.
 
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