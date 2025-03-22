قطر تدين الضربات الإسرائيلية: ندعم الجمهورية اللبنانية

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أجرى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، اليوم اتصالًا هاتفيًا، مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام.جرى خلال الاتصال، استعراض علاقات التعاون بين وسبل دعمها وتطويرها، ومناقشة آخر المستجدات في ، لا سيما وقف إطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال من الأراضي ، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وأعرب معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، عن إدانة دولة قطر لقصف الذي استهدف جنوب ، مؤكداً في هذا السياق ضرورة التزام الأطراف الكامل بتنفيذ وقف إطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال من جميع الأراضي .كما جدد معاليه موقف دولة قطر الثابت والداعم للجمهورية ، ووقوفها المستمر إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق.