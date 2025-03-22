وزير الثقافة مُخاطباً الجامعة العربية: لوقف العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان

أمل وزير الثقافة غسان سلامة من جميع الاعضاء في جامعة الدول "وقف العدوان الدائر حالياً على جنوب والاسهام قدر استطاعتهم في اعادة بناء ما تدمر جراء هذا العدوان".

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كلام سلامة جاء خلال كلمة من امام مقر المتحف الوطني بحضور رئيس بعثة جامعة الدول في يوسف سبعاوي لمناسبة الذكرى الثمانين لتأسيس الجامعة.

وأضيء المتحف بألوان الشعار الذي استحدثته الأمانة العامة في إطار تسليط الضوء على الجهود التي تقوم بها الجامعة لمعالجة مجمل القضايا والدولية.

وتمت إضاءة المتحف بألوان الشعار عند الساعة الثامنة مساء اليوم بالتزامن مع اضاءة كل من الدول الأعضاء أحد الصروح لديها.

وفي كلمةٍ له، قال سلامة: "تلتقي بيروت الليلة مع كل العواصم في استذكار العيد الثمانين لجامعة الدول ، ويفخر انه كان عضواً مؤسساً لهذه الجامعة وفاعلاً فيها وملتزماً بكل قراراتها. لكن يتحدث اليوم آملاً لهذه الجامعة مزيداً من الفعالية ومزيداً من التأثير ويناشد الاعضاء العرب في الجامعة اولا وقف العدوان الدائر حالياً في الجنوب ويناشدهم أيضاً ان يسهموا قدر استطاعتهم في اعادة بناء ما تدمر من جراء هذا العدوان".



وختم: "لقد قام بكل ما وسعه لكي يكون عضواً نشطاً في جامعة الدول ، وهو يتوقع من إخوانه العرب أن يبادلوه بالمثل في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها".