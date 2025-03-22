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لبنان

وزير الثقافة مُخاطباً الجامعة العربية: لوقف العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان

Lebanon 24
22-03-2025 | 16:14
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أمل وزير الثقافة غسان سلامة من جميع الاعضاء في جامعة الدول العربية "وقف العدوان الإسرائيلي الدائر حالياً على جنوب لبنان والاسهام قدر استطاعتهم في اعادة بناء ما تدمر جراء هذا العدوان".
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كلام سلامة جاء خلال كلمة من امام مقر المتحف الوطني بحضور نائب رئيس بعثة جامعة الدول العربية في لبنان يوسف سبعاوي لمناسبة الذكرى الثمانين لتأسيس الجامعة.
 
 
وأضيء المتحف بألوان الشعار الذي استحدثته الأمانة العامة في إطار تسليط الضوء على الجهود التي تقوم بها الجامعة لمعالجة مجمل القضايا العربية والدولية.
 
 
وتمت إضاءة المتحف بألوان الشعار عند الساعة الثامنة مساء اليوم بالتزامن مع اضاءة كل من الدول الأعضاء أحد الصروح الوطنية لديها.
 
وفي كلمةٍ له، قال سلامة: "تلتقي بيروت الليلة مع كل العواصم العربية في استذكار العيد الثمانين لجامعة الدول العربية، ويفخر لبنان انه كان عضواً مؤسساً لهذه الجامعة وفاعلاً فيها وملتزماً بكل قراراتها. لكن لبنان يتحدث اليوم آملاً لهذه الجامعة مزيداً من الفعالية ومزيداً من التأثير ويناشد الاعضاء العرب في الجامعة اولا وقف العدوان الدائر حالياً في الجنوب ويناشدهم أيضاً ان يسهموا قدر استطاعتهم في اعادة بناء ما تدمر من جراء هذا العدوان".

وختم: "لقد قام لبنان بكل ما وسعه لكي يكون عضواً نشطاً  في جامعة الدول العربية، وهو يتوقع من إخوانه العرب أن يبادلوه بالمثل في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها".
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