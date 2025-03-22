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لبنان

خطوة لافتة من "كهرباء لبنان"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
22-03-2025 | 16:50
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تسعى مؤسسة "كهرباء لبنان" إلى تعزيز وضع مستخدميها وعمالها بمختلف مسمياتهم وذلك على الصعيد الصحي.
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وفي السياق، تسعى المؤسسة لإبرام عقد تأمين استشفاء لكافة المستخدمين، ما يضمن لهم إمكانية الحصول على خدمات طبية بشكل مستمر.
 
ويأتي هذا الإجراء في إطار إحاطة العمال بشبكة أمانٍ إضافية لاسيما أولئك المعرضين للخطر.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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