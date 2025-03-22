خطوة لافتة من "كهرباء لبنان"

تسعى مؤسسة "كهرباء لبنان" إلى وضع مستخدميها وعمالها بمختلف مسمياتهم وذلك على الصعيد الصحي.

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وفي السياق، تسعى لإبرام عقد تأمين استشفاء لكافة المستخدمين، ما يضمن لهم إمكانية الحصول على خدمات طبية بشكل مستمر.

ويأتي هذا الإجراء في إطار إحاطة بشبكة أمانٍ إضافية لاسيما أولئك المعرضين للخطر.