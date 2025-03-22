"محاولة اغتيال قيادي في الحزب".. كلام إسرائيليّ جديد

كشفت إذاعة الجيش ، مساء اليوم ، أنَّ تل أبيب حاولت اليوم على شخصية مهمة في "حزب الله" وذلك خلال الغارات العنيفة التي نفذتها ضدَّ .

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وأوضحت الإذاعة أنَّ الجيش يُحاول حالياً التأكُّد من نجاح العملية، من دون أن تكشف المزيد من التفاصيل.

وكان العدو نفذ سلسلة من الغارات العنيفة على مناطق لبنانية عديدة، اليوم، ما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى.

وجاءت هذه الغارات بعد حادثة حصلت صباح اليوم، وتمثلت بإطلاق صواريخ من باتجاه مستوطنة المطلة .