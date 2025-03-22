Advertisement

لبنان

"محاولة اغتيال قيادي في الحزب".. كلام إسرائيليّ جديد

Lebanon 24
22-03-2025 | 16:57
A-
A+
Doc-P-1337188-638782811660975257.jpeg
Doc-P-1337188-638782811660975257.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، أنَّ تل أبيب حاولت اليوم القضاء على شخصية مهمة في "حزب الله" وذلك خلال الغارات العنيفة التي نفذتها ضدَّ لبنان.
Advertisement
 
وأوضحت الإذاعة أنَّ الجيش الإسرائيلي يُحاول حالياً التأكُّد من نجاح العملية، من دون أن تكشف المزيد من التفاصيل.
 
وكان العدو الإسرائيلي نفذ سلسلة من الغارات العنيفة على مناطق لبنانية عديدة، اليوم، ما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى.
 
وجاءت هذه الغارات بعد حادثة حصلت صباح اليوم، وتمثلت بإطلاق صواريخ من لبنان باتجاه مستوطنة المطلة الإسرائيلية.
 
مواضيع ذات صلة
ممثلة تُفجّر مفاجأة: تعرّضت "لمحاولات اغتيال" بسبب زواجي
lebanon 24
23/03/2025 11:05:25 Lebanon 24 Lebanon 24
قيادي في "الحزب".. من استهدفت إسرائيل في صور اليوم؟
lebanon 24
23/03/2025 11:05:25 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الأنباء الفرنسية: نجاة وزير ليبي من محاولة اغتيال في العاصمة طرابلس
lebanon 24
23/03/2025 11:05:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: يواصل الجيش العمل لإزالة أي تهديد على إسرائيل وسيمنع أي محاولة تموضع لحزب الله
lebanon 24
23/03/2025 11:05:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2025-03-23
04:54 | 2025-03-23
04:49 | 2025-03-23
04:19 | 2025-03-23
04:15 | 2025-03-23
04:00 | 2025-03-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24