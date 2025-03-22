قيادي في "الحزب".. من استهدفت إسرائيل في صور اليوم؟

وقال الجيش أنّ عواضة هو قائد بعمليات .وكان قد قال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي، مساء ، أنَّ الطائرات الحربية شنّت سلسلة هجمات ضد ، استهدفت مقرات قيادة وبنى تحتية وعناصر مسلحة ومنصات صاروخية ومستودع أسلحة لـ"حزب الله".

وكان الطيران شن حوالي 20 ظهر اليوم على قرى جنوب ، أدّت إلى تدمير منزل في تولين وسقوط شهداء، وأخرى استهدفت مناطق حرجية، ردا على إطلاق صواريخ من الجنوب.ووفق مكتب وزير ، فإن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير يسرائيل كاتس وجها الجيش لبدء موجة ثانية من الهجمات في ضد أهداف تابعة لحزب الله".وأضاف أن "الموجة الثانية من الهجمات تستهدف عشرات المواقع في التابعة لتنظيم ، وذلك ردا على إطلاق الصواريخ نحو ، واستمرارا للموجة الأولى من الهجمات التي وقعت صباح اليوم".