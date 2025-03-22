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لبنان

قيادي في "الحزب".. من استهدفت إسرائيل في صور اليوم؟

Lebanon 24
22-03-2025 | 17:16
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زعم الجيش الإسرائيلي أنّه اغتيال "رضوان سليم عواضة" في ضربة إسرائيلية على صور.
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وقال الجيش الإسرائيلي أنّ عواضة هو قائد بعمليات حزب الله.

وكان قد قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، مساء السبت، أنَّ الطائرات الحربية الإسرائيلية شنّت سلسلة هجمات ضد لبنان، استهدفت مقرات قيادة وبنى تحتية وعناصر مسلحة ومنصات صاروخية ومستودع أسلحة لـ"حزب الله".
 
وكان الطيران الإسرائيلي شن حوالي 20 غارة ظهر اليوم على قرى جنوب لبنان، أدّت إلى تدمير منزل في تولين وسقوط شهداء، وأخرى استهدفت مناطق حرجية، ردا على إطلاق صواريخ من الجنوب.


ووفق مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، فإن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس وجها الجيش الإسرائيلي لبدء موجة ثانية من الهجمات في لبنان ضد أهداف تابعة لحزب الله".

وأضاف أن "الموجة الثانية من الهجمات تستهدف عشرات المواقع  في لبنان التابعة لتنظيم حزب الله، وذلك ردا على إطلاق الصواريخ نحو إسرائيل، واستمرارا للموجة الأولى من الهجمات التي وقعت صباح اليوم".

 
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