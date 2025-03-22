خريس تفقد مكان غارة صور: ما حدث اليوم هو برسم الدولة اللبنانية

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تفقد علي خريس المكان الذي استُهدف بغارة اسرائيلية معادية في مدينة صور، وقال إنَّ "العدو لطالما اعتدى على المدنيين ولم يلتزم بالقرارات خاصة 1701"، وأضاف: "ما حدث اليوم على مساحة الجنوب هو برسم الدولة وكل من رعى وقف اطلاق النار".ودعا خريس الى "الضغط على هذا العدو من قبل المجتمع الدولي والدولة للإلتزام بالقرار 1701"، مشدداً على أن "هذا العدو يتذرع بأتفه الاسباب من أجل أن يشن الغارات".وأكد "عدم التخلي كلبنانيين وجنوبيين عن حقنا في أرضنا والدفاع عنها حتى انسحاب العدو من آخر شبر منها".