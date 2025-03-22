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لبنان

خريس تفقد مكان غارة صور: ما حدث اليوم هو برسم الدولة اللبنانية

Lebanon 24
22-03-2025 | 17:21
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تفقد النائب علي خريس المكان الذي استُهدف بغارة اسرائيلية معادية في مدينة صور، وقال إنَّ "العدو الإسرائيلي لطالما اعتدى على المدنيين ولم يلتزم بالقرارات الدولية خاصة القرار 1701"، وأضاف: "ما حدث اليوم على مساحة الجنوب هو برسم الدولة اللبنانية وكل من رعى اتفاق وقف اطلاق النار".
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ودعا خريس الى "الضغط على هذا العدو من قبل المجتمع الدولي والدولة اللبنانية للإلتزام بالقرار 1701"، مشدداً على أن "هذا العدو يتذرع بأتفه الاسباب من أجل أن يشن الغارات".

وأكد "عدم التخلي كلبنانيين وجنوبيين عن حقنا في أرضنا والدفاع عنها حتى انسحاب العدو من آخر شبر منها".
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