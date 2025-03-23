تعيين حاكم المصرف ينتظر الحسم الداخلي والخارجي

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لا يزال مصير تعيين حاكم جديد لمصرف عالقا وسط المعلومات المتوافرة حول استمرار الخلافات والتداخلات والخارجية حول التسمية من بين بعض الاسماء المطروحة.وفي حين توقع وزير المال ياسين جابر في حديث له امس حسم تعيين المقبل، قال مصدر مطلع لـ»الديار «ان المعلومات المتوافرة حتى امس تفيد بان هذا الموضوع لم يحسم، وان اختيار الاسم ما زال موضع نقاش وبحث للمفاضلة بين ثلاثة اسماء مطروحة كما بات معلوما وهي: كريم سعيد، جهاد ازعور، وسمير عساف.وتضيف المعلومات، وفق غير مصدر، ان الرئيس عون ما زال يميل الى تعيين كريم سعيد بينما يرغب رئيس الحكومة نواف سلام بتعيين الوزير السابق جهاد ازعور.وحتى الامس استمرت الاتصالات والمشاورات على الصعيد الداخلي ومع الخارج لحسم هذا باسرع وقت ممكن لا سيما بعد الغاء جلسة مجلس الوزراء اول امس بسبب الخلافات حول التسمية.وامس كشف مصدر سياسي مطلع ان الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الذي ينتظر وصوله الى بيروت بعد غد الثلثاء سيبحث هذا الموضوع مع المسؤولين اللبنانيين في اطار مناقشة موضوع متابعة الاصلاحات التي تحرص باريس على انجازها باسرع وقت ممكن.وقال المصدر انه ليس سرا ان فرنسا تدعم تعيين سمير عساف حاكما لمصرف ، لكن يبدو ان عساف كما ابلغ مؤخرا اكثر من مصدر انه لا يرغب بتولي هذه المسؤولية، وبالتالي فان المفاضلة تكاد تكون محصورة بين سعيد وازعور.واضاف المصدر ان زيارة لودريان غير محصورة بموضوع حاكمية مصرف بطبيعة الحال، بل تشمل بحث متابعة مواضيع اساسية مطروحة ابرزها متابعة موضوع الاصلاحات وحث الحكومة على تسريع الخطوات المطلوبة في هذا المجال لفتح الباب اما السعي الجاد لتقديم الدعم والمساعدات للبنان.ويضاف الى ذلك ان لودريان سيبحث مع المسؤولين اللبنانيين الوضع في الجنوب وتنفيذ كامل بنود وقف النار والتطورات الاخيرة بعد تصعيد الامس.وبطبيعة الحال، ستتناول الزيارة المرتقبة للرئيس عون الى باريس في 28 الجاري الخطوات التي يمكن القيام بها على ضوء نتائجها.وعلى صعيد التعيينات الادارية بعد اقرار مجلس الوزراء الالية الجديدة لها، قال مصدر وزاري امس «ان هذا الموضوع وضع على السكة بجدية، لكنه يحتاج الى بعض الوقت باعتبار ان الالية المذكورة تفترض اجراءات وخطوات تتعلق بالترشيحات والتقييمات قبل انتقالها الى طاولة مجلس الوزراء».واضاف المصدر «هناك اولويات ستؤخذ بعين الاعتبار، ومن المنتظر ان تتم التعيينات على دفعات».