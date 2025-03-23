"اليوم الأعنف" منذ الهدنة.. كم بلغ عدد غارات الأمس على الجنوب والبقاع؟

تسيطرُ أجواء من الهدوء على مناطق جنوب وذلك بعد مرور يوم ساخن وُصف الأعنف منذ وقف إطلاق النار بين وإسرائيل يوم 27 تشرين الثاني 2024، وذلك إثر قيام العدو بشنّ ضربات جوية على عدد من والقرى بالإضافة إلى مدينة صور.

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وتأتي هذه التطورات إثر إطلاق 3 صواريخ من باتجاه مُستوطنة المطلة الحدودية ، فيما لم تُعرف حتى الآن الجهة التي تقف وراء هذه العملية.

وقالت مصادر ميدانيّة إنَّ عدد غارات الأمس بلغ 80 ، وقد طالت مناطق مختلفة منها صور، القليلة، خيزران، زبقين، حومين الفوقا، تولين، مجرى نهرالليطاني وغيرها من المناطق الجنوبية.

كذلك، طال القصف مناطق بقاعية مثل سرعين، حوش السيد علي والمرج، وقد أسفر القصف طيلة نهار عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى.

وفجراً، استهدف قصفٌ مدفعي إسرائيلي، بلدة عيتا الشعب - جنوب .



وذكرت المعلومات أنَّ القصف طال مقهى في البلدة من دون تسجيل إصابات.



وليلاً، زعم الجيش أنّه اغتيال رضوان سليم عواضة إبان الغارة التي طالت مدينة صور، مُدعياً أنَّ عواضة هو قائد عمليات في "حزب الله".