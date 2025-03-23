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لبنان

"اليوم الأعنف" منذ الهدنة.. كم بلغ عدد غارات الأمس على الجنوب والبقاع؟

Lebanon 24
23-03-2025 | 01:20
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تسيطرُ أجواء من الهدوء على مناطق جنوب لبنان وذلك بعد مرور يوم ساخن وُصف الأعنف منذ وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل يوم 27 تشرين الثاني 2024، وذلك إثر قيام العدو الإسرائيلي بشنّ ضربات جوية على عدد من البلدات والقرى بالإضافة إلى مدينة صور.
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وتأتي هذه التطورات إثر إطلاق 3 صواريخ من لبنان باتجاه مُستوطنة المطلة الحدودية في إسرائيل، فيما لم تُعرف حتى الآن الجهة التي تقف وراء هذه العملية.
 
وقالت مصادر ميدانيّة إنَّ عدد غارات الأمس بلغ 80 غارة، وقد طالت مناطق مختلفة منها صور، القليلة، خيزران، زبقين، حومين الفوقا، تولين، مجرى نهرالليطاني وغيرها من المناطق الجنوبية. 
 
كذلك، طال القصف مناطق بقاعية مثل سرعين، حوش السيد علي والمرج، وقد أسفر القصف طيلة نهار السبت عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى.
 
 
وفجراً، استهدف قصفٌ مدفعي إسرائيلي،  بلدة عيتا الشعب - جنوب لبنان.

وذكرت المعلومات أنَّ القصف طال مقهى في البلدة من دون تسجيل إصابات.
 
وليلاً، زعم الجيش الإسرائيلي أنّه اغتيال رضوان سليم عواضة إبان الغارة التي طالت مدينة صور، مُدعياً أنَّ عواضة هو قائد عمليات في "حزب الله". 

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