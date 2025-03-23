إليكم حالة طقس لبنان خلال اليومين المقبلين.. كيف سيكون؟

يؤثر على جوي ويستمر لأيام عدة ويترافق مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة لتصبح فوق معدلاتها الموسمية وحارة أواخر الأسبوع حيث تتخطى درجات الحرارة عتبة الـ30 درجة يوم الجمعة.

Advertisement



وفي ما يلي تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:



- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين 9 و 18 درجة ساحلا، بين - 2 و 15 درجة بقاعاً وبين 2 و 11 درجة على الـ1000 متر.



- الجو: مستقر وقليل السحب



- الرياح: شرقية ليلاً شمالية نهارا وسرعتها بين 20 و 40 كم/س



- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين 40 و 75%



- الضغط الجوي السطحي: 1026 hpa



- الانقشاع: جيد



- حال البحر: منخفض الموج (60 سم) وحرارة سطح 20 درجة.



تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:



الاثنين: الطقس مستقر ومشمس ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين 12 و 20 درجة ساحلا، بين 2 و 19 درجة بقاعاً وبين 4 و 13 درجة على الـ1000 متر فيما الرياح شرقية ليلاً شمالية نهارا وسرعتها بين 20 و 40 كم/س.



الثلاثاء: الطقس مستقر ومشمس ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين 14 و 22 درجة ساحلا، وبين 6 و 23 درجة بقاعاً وبين 10 و 17 درجة على الـ1000 متر، فيما الرياح شرقية ليلاً شمالية نهارا وسرعتها بين 20 و 40 كم/س.