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لبنان

إليكم حالة طقس لبنان خلال اليومين المقبلين.. كيف سيكون؟

Lebanon 24
23-03-2025 | 02:18
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يؤثر على لبنان مرتفع جوي ويستمر لأيام عدة ويترافق مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة لتصبح فوق معدلاتها الموسمية وحارة أواخر الأسبوع حيث تتخطى درجات الحرارة عتبة الـ30 درجة يوم الجمعة.
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وفي ما يلي تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين 9 و 18 درجة ساحلا، بين - 2 و 15 درجة بقاعاً وبين 2 و 11 درجة على الـ1000 متر.

- الجو: مستقر وقليل السحب

- الرياح: شرقية ليلاً شمالية نهارا وسرعتها بين 20 و 40 كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين 40 و 75%

- الضغط الجوي السطحي: 1026 hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض الموج (60 سم) وحرارة سطح المياه 20 درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الاثنين: الطقس مستقر ومشمس ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين 12 و 20 درجة ساحلا، بين 2 و 19 درجة بقاعاً وبين 4 و 13 درجة على الـ1000 متر فيما الرياح شرقية ليلاً شمالية نهارا وسرعتها بين 20 و 40 كم/س.

الثلاثاء: الطقس مستقر ومشمس ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين 14 و 22 درجة ساحلا، وبين 6 و 23 درجة بقاعاً وبين 10 و 17 درجة على الـ1000 متر، فيما الرياح شرقية ليلاً شمالية نهارا وسرعتها بين 20 و 40 كم/س.
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