وزير "يبيع المنصب" لأكثر من مرشح

يستمر بشأن التعيينات بعدما أنجزت التعيينات الأمنية.

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وعُلم في هذا الإطار أن أحد الوزراء يقوم بالشيء وعكسه، حيث من أحد الأشخاص التقدم لمنصب مدير عام مؤسسة عامة، لطائفة محددة، واعداً إياه بدعمه ثم ذاته من زميله في الوقت ذاته، ويقول للإثنين ولكل من يراجعه من "المرشحين": "إنني أرغب في تعيينك في هذه المنصب، وأنصحك بزيارة أحد الرؤساء لأن التعيينات تمر من خلال هذا المقر".

لكن أمر معاليه إنفضح عندما إجتمع "المرشحون" في مناسبة إجتماعية وتبين لهم أنه "باع" المنصب ذاته لخمسة أشخاص على الاقل وتحدث معهم جميعاً بنفس الأسلوب، أي على طريقة "بيع السمك في البحر".