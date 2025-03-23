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لبنان

عن "حزب الله".. هذا آخر تصريح إسرائيلي

Lebanon 24
23-03-2025 | 02:42
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نقل موقع معاريف عن رئيس مجلس مستوطنة المطلة قوله إن اتفاق الهدنة سيئ، مشددًا على ضرورة القضاء على القوة العسكرية لحزب الله، واصفًا ذلك بـ"الفرصة الذهبية".
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