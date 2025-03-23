Advertisement

لبنان

ما هو أبعد من منصّات صواريخ بدائية الصنع

اندريه قصاص Andre Kassas

|
Lebanon 24
23-03-2025 | 09:00
A-
A+
Doc-P-1337263-638783163509763880.jpeg
Doc-P-1337263-638783163509763880.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ما حصل في الجنوب أمس ليس حدثًا عابرًا. هو أكثر من مؤشّر. بل يمكن القول إنه بدء على عودة معاناة أهل القرى الجنوبية، الذين لم يندمل جرحهم بعد. فما بعد 22 آذار قد لا يكون كما قبله أو كما ما قبل قبله. فما يقوم به جيش الاحتلال في قطاع غزة يعيدنا إلى بدايات الحرب المدّمرة، التي لم تبقِ حجرًا على حجر، وهو الذي اتخذ من عملية "طوفان الأقصى" ذريعة لتنفيذ ما كان يسعى إليه ويخطّط له قبل أن يفكرّ قادة "حماس"، ومعظمهم قد انضموا إلى قافلة الشهداء، بالقيام بمثل هذه العملية. ويذكّرنا بالأخصّ بأن عين تل أبيب لم تغب عن لبنان منذ اليوم الأول لإعلان اتفاق وقف إطلاق النار، الذي قالت عنه إسرائيل باستفزازاتها اليومية "بلوه وشربو ميتو".
Advertisement
 
 كانت إسرائيل تعلم جيدًا أن "حزب الله" لن يستطيع أن يقف طويلًا مكتوف الأيدي ومتفرجًا على ما تقوم به من اعتداءات جديدة في القطاع وفي الجنوب، وأنها ستقوم بالرد في الزمان والمكان المناسبين، حتى ولو أنه سيلجأ إلى رد فيه الكثير من التمويه كالذي حصل بالأمس بعدما كشف الجيش على المنصّات التي أُطلقت منه الصواريخ في اتجاه مستوطنة المطّلة وتبيّن له أنها بدائية الصنع، مما يعني في الظاهر أن من المستبعد أن يلجأ "حزب الله" إلى هكذا أسلوب، وهو الذي لا يزال يعلن أنه يملك ترسانة من السلاح الوازن في معادلات الردع والرعب على رغم ما تكبّده من خسائر جسيمة خلال حربه الأخيرة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، التي لم تنتهِ.
 
صحيح أن إسرائيل لا تحتاج إلى أي حجة لمواصلة اعتداءاتها سواء في قطاع غزة أو في لبنان. وقد تأخذ هذه الاعتداءات هذه المرّة أشكالًا مختلفة عمّا كان عليه الوضع الميداني في السابق، وفق ما يشير إليه أكثر من مراقب وخبير عسكري، ووفق ما تؤكده المعطيات الميدانية، إذ سارع وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إلى توجيه تهديد مباشر للبنان عبر حكومته ومحمّلًا إياها مسؤولية إطلاق الصواريخ من أراضيها، وقال "لن نسمح بحقيقة تكرار إطلاق النار من لبنان على البلدات الإسرائيلية في الجليل". وهدّد بأن "المطلة مقابل بيروت".
ما يتخّوف منه المراقبون السياسيون هو أن تجد الحكومة نفسيها مضطّرة للردّ على إسرائيل كما فعلت بالنسبة إلى حوادث الحدود الشرقية حين أُعطيت الأوامر للجيش لكي يردّ على ما تعرّضت له القرى الحدودية من اعتداءات من الجانب السوري، خصوصًا إذا تفاقم الوضع الميداني جنوبًا وبقاعًا وحتى في بيروت إلى ما ينذر بتطورات دراماتيكية سريعة لن يستطيع لبنان أن يتحمّل نتائجها لوحده. وقد لا يكون لديه من وسائل الدفاع سوى اللجوء إلى المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل هذه المرّة في شكل مختلف عن المرّات السابقة لوقف اعتداءاته، التي يُخشى أن تتطور من مسألة ردّ يقال إنه روتيني على ما تعرّضت له مستوطنة المطلة إلى أبعد من ذلك.
 
فما يمكن أن يتعرّض له لبنان في الأيام المقبلة قد يكون أخطر مما سبق أن تعرّض له في السابق، خصوصًا إذا تبيّن أن ثمة ضوءًا أخضر قد أُعطي لإسرائيل لاستكمال ما بدأت به انطلاقًا من قطاع غزة وامتدادًا نحو اليمن ووصولًا إلى لبنان، الذي تعتبره تل أبيب جزءًا لا يتجزأ من حلمها التوراتي الكبير، الذي تسعى إلى تنفيذه خطوة وراء خطوة.
وما يخشاه لبنان أكثر هو أن يكون ما قام به مطلقو الصواريخ أمس من منصّات بدائية الصنع قد أعطوا لإسرائيل الطامعة بمياه لبنان وأراضيه جنوبًا وبقاعًا حجّة إضافية لاستكمال ما بدأت به في 17 أيلول الماضي حين لجأت إلى تفجير "البيجرات" كخطوة من ضمن خطوات أدّت إلى تدمير قرى الحافة الأمامية بأكملها وإلى اغتيال كبار قادة "حزب الله" السياسيين والعسكريين.
المؤشرات الإقليمية تنبئ بأن إطلاق الصواريخ من منطقة تقع شمال نهر الليطاني قد يكون بداية لمرحلة جديدة من التطورات الميدانية المرتبطة ببعضها البعض من ضمن ما يُسمى المحور الإيراني، الذي يبدأ باليمن ويمتدّ إلى كل من غزة ولبنان وجزء من سوريا والعراق وصولًا إلى طهران.
وقد يكون ما حذّرت منه قيادة الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب من أن ما يحصل في الجنوب سيؤدي إلى نتائج وخيمة من بين المؤشرات الخطيرة، التي يمكن أن يتعرّض لها لبنان.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
الجديد: تم العثور على منصات الصواريخ التي أُطلقت من الجنوب باتجاه إسرائيل وهي بدائية الصنع
lebanon 24
23/03/2025 17:09:15 Lebanon 24 Lebanon 24
مدير مستشفى الشفاء محمد أبو سلمية: نعمل بإمكانيات بدائية للغاية لإنقاذ من يمكن إنقاذهم من الجرحى
lebanon 24
23/03/2025 17:09:15 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول بالجيش الإسرائيلي: الهجوم سيستمر ما دام ذلك ضروريا وسيتوسع إلى أبعد من الضربات الجوية
lebanon 24
23/03/2025 17:09:15 Lebanon 24 Lebanon 24
ما هو أبعد من قدرة الحكومة على معالجة "دلفة مزراب"
lebanon 24
23/03/2025 17:09:15 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

اندريه قصاص Andre Kassas

أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:04 | 2025-03-23
10:30 | 2025-03-23
10:29 | 2025-03-23
10:29 | 2025-03-23
10:10 | 2025-03-23
10:00 | 2025-03-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24