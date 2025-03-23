"دولارات مزورة" في لبنان.. هذا سبب انتشارها

بعد إعلان مؤخراً عن ضبط جهات تُروّج عملات مزورة لاسيما ورقة الـ20 دولاراً، تحدث مصدر اقتصادي عن سبب وجود تلك الأوراق غير الصحيحة.

Advertisement

وتعليقاً على الأمر، قال المصدر: "خلال الآونة الأخيرة، تم الحديث عن وجود 50 دولاراً مزورة والآن تبين أن هناك أوراقاً نقدية من فئة الـ20 دولاراً مُزورة أيضاً. السبب وراء انتشار تلك العملات هو دخول دولارات مهربة إلى ناهيك عن وجود جهات تعمل على طباعة العملات المزورة للتداول بها، بينما النقطة الأهم هنا هو أن اعتمد لسنوات على الكاش والذي يُسهل بشكل كبير انتشار العملات المزورة".

في الوقت نفسه، ذكر المصدر أن الحديث عن وجود كميات هائلة من هذه العملات في السوق يمثل "تهويلاً كبيراً"، قائلاً إن الكتلة من العملات المزورة لا تؤثر على السوق ولا تُحدث أي خضة، وتابع: "في مختلف دول العالم، هناك ترويج لعملات مزورة، والأساس يكمن في مكافحة هذه الظاهرة عبر تشديد عمليات فحص العملات وتثبيت حقيقتها".