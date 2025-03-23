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لبنان
"إرباك" يطال الإنتخابات البلدية
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
23-03-2025
|
03:15
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قال مصدر سياسي مواكب لملف التحضيرات للانتخابات البلدية لـ"لبنان24" إنَّ التأكيد المتكرر على إجراء الانتخابات في موعدها خلال شهر أيار المُقبل، سببه نفي أيّ محاولة للتأجيل أو المراهنة على ذلك.
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واعتبر المصدر أن التأكيدات التي تصدر بين الحين والآخر سببه عدم وجود قناعة لدى الناس بأن الإنتخابات ستقام في موعدها، ذلك أنَّ السنوات الماضية شهدت على تمديدٍ للانتخابات بعد الإعلان عنها والقول إنها ستُجرى بشكلٍ طبيعي.
وأوضح المصدر أنَّ حالة عدم اليقين لدى الجهات الفاعلة في
البلدات
والمدن والقرى تؤدي إلى
تأخير
الترشيحات أو التريث في الإعلان عن خوض المعركة، مشيراً إلى أنَّ المطلوب هو التحضير للانتخابات على أساس أنها ستُجرى في أيار من دون وضع تكهنات أو توقعات في غير مكانها.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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