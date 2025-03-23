"إرباك" يطال الإنتخابات البلدية

قال مصدر سياسي مواكب لملف التحضيرات للانتخابات البلدية لـ"لبنان24" إنَّ التأكيد المتكرر على إجراء الانتخابات في موعدها خلال شهر أيار المُقبل، سببه نفي أيّ محاولة للتأجيل أو المراهنة على ذلك.

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واعتبر المصدر أن التأكيدات التي تصدر بين الحين والآخر سببه عدم وجود قناعة لدى الناس بأن الإنتخابات ستقام في موعدها، ذلك أنَّ السنوات الماضية شهدت على تمديدٍ للانتخابات بعد الإعلان عنها والقول إنها ستُجرى بشكلٍ طبيعي.

وأوضح المصدر أنَّ حالة عدم اليقين لدى الجهات الفاعلة في والمدن والقرى تؤدي إلى الترشيحات أو التريث في الإعلان عن خوض المعركة، مشيراً إلى أنَّ المطلوب هو التحضير للانتخابات على أساس أنها ستُجرى في أيار من دون وضع تكهنات أو توقعات في غير مكانها.