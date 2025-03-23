رسائل مشبوهة تطال الضاحية

برزت خلال الأيام الماضية رسائل عديدة تشير إلى أنَّ هناك تهديدات إسرائيلية تطالُ الضاحية الجنوبية لبيروت، ومن قام بترويجها هي صفحات تبيّن أنها مشبوهة.

الرسائل التي انتشرت تؤدي إلى الهلع، فيما المطلوب، وفق سكان يقطنون الضاحية، ملاحقة تلك الصفحات وتوقيفها خصوصاً أنها تساهم في الأجواء.