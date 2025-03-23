Advertisement

لبنان

رسائل مشبوهة تطال الضاحية

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
23-03-2025 | 03:45
A-
A+
Doc-P-1337271-638783169677634505.jpg
Doc-P-1337271-638783169677634505.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
برزت خلال الأيام الماضية رسائل عديدة تشير إلى أنَّ هناك تهديدات إسرائيلية تطالُ الضاحية الجنوبية لبيروت، ومن قام بترويجها هي صفحات تبيّن أنها مشبوهة.
 
الرسائل التي انتشرت تؤدي إلى زيادة الهلع، فيما المطلوب، وفق سكان يقطنون الضاحية، ملاحقة تلك الصفحات وتوقيفها خصوصاً أنها تساهم في توتير الأجواء.
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: إطلاق صواريخ اعتراضية تجاه أهداف مشبوهة في جنوب الجولان
lebanon 24
23/03/2025 17:09:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذيرٌ قبل "تشييع نصرالله".. حملة مشبوهة!
lebanon 24
23/03/2025 17:09:42 Lebanon 24 Lebanon 24
"التيار" يستنكر أحداث طريق المطار: أعمال شغب مشبوهة
lebanon 24
23/03/2025 17:09:42 Lebanon 24 Lebanon 24
حركة "مشبوهة" على خط الحكومة
lebanon 24
23/03/2025 17:09:42 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:04 | 2025-03-23
10:30 | 2025-03-23
10:29 | 2025-03-23
10:29 | 2025-03-23
10:10 | 2025-03-23
10:00 | 2025-03-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24