سقوط شهيد.. غارة إسرائيلية تستهدف سيارة في عيتا الشعب (صورة)

استهدفت طائرة إسرائيلية، اليوم الأحد، سيارة في بلدة - .

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وذكرت المعلومات أن الغارة أسفرت عن استشهاد شخصٍ من آل الزّين.

وصباحاً، قصف العدو في البلدة من دون تسجيل إصابات.