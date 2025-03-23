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لبنان

سقوط شهيد.. غارة إسرائيلية تستهدف سيارة في عيتا الشعب (صورة)

Lebanon 24
23-03-2025 | 03:42
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استهدفت طائرة إسرائيلية، اليوم الأحد، سيارة في بلدة عيتا الشعب - جنوب لبنان.
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وذكرت المعلومات أن الغارة أسفرت عن استشهاد شخصٍ من آل الزّين.
 
 
وصباحاً، قصف العدو الإسرائيلي مقهى في البلدة من دون تسجيل إصابات.
 
  
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