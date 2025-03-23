ما هي رسائل تصعيد جنوب لبنان؟ خبراء يتحدّثون

في تطور لافت وخطير، وبعد أيام من انهيار وقف إطلاق النار في غزة، أعلنت إذاعة الجيش صباح السبت إطلاق صواريخ من اتجاه "الأراضي الإسرائيلية".

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وبينما اعترضت الدفاعات الجوية ثلاثة صواريخ، سقط اثنان في ، وأشارت إذاعة الجيش إلى أنه الهجوم "الأول من نوعه" منذ ثلاثة أشهر، موضحةً أن إطلاق القذائف من يُمثِّل "انتهاكا خطيرا" من .



في المقابل، شنَّت إسرائيل قصفاً مدفعياً وغارات جوية على مناطق بجنوبي ، ردا على إطلاق الصواريخ.





تحذير ومخاوف

وفي بيان له، حذَّر رئيس الحكومة نواف سلام من تجدد العمليات على الحدود الجنوبية، مشيرا إلى ما تحمله من مخاطر قد تجر البلاد إلى حرب جديدة، مما ينعكس بآثار سلبية على واللبنانيين.



وأكد سلام على أهمية اتخاذ كل الإجراءات الأمنية والعسكرية الضرورية، مشددًا على أن الدولة وحدها هي من يمتلك قرار الحرب والسلام.



وأجرى سلام اتصالا بوزير الوطني اللواء ميشال منسى، ودعاه لاتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على أمن واستقرار البلاد، كما تواصل سلام مع الممثلة الشخصية للأمين العام للأمم المتحدة في جانين بلاسخارت، وطالبها بمضاعفة الضغط الدولي على إسرائيل للانسحاب الكامل من "المحتلة"، معتبرًا أن هذا الاحتلال يعد خرقًا للقرار الدولي 1701 وللترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية التي أقرّتها الحكومة في تشرين الأول الماضي.



من جانبه، نفى أي علاقة له بإطلاق الصواريخ من جنوبي على الفلسطينية المحتلة، وأكد أن "ادعاءات العدو تأتي في إطار محاولة لتوفير ذرائع لاستمرار اعتداءاته على التي لم تتوقف منذ إعلان وقف إطلاق النار".



وجدَّد الحزب تأكيد التزامه باتفاق وقف إطلاق النار، وأنّه "يقف خلف الدولة في ‏معالجة هذا التصعيد الصهيوني ‏الخطير على لبنان".

وفي الأثناء، قال وزير الحرب يسرائيل كاتس إنه "لا يمكن السماح بإطلاق الصواريخ من على بلدات الجليل"، محمّلا "الحكومة مسؤولية العمليات التي تُنفذ من أراضيها".



وأمر كاتس الجيش بالرد على الهجوم، مؤكدا "وعدنا بلدات الجليل بالأمن وهذا ما سنحققّه، مصير المطلة سيكون كالمصير الذي تواجهه بيروت".



ورغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين وإسرائيل منذ 27 تشرين الثاني الماضي عقب مواجهات استمرت أكثر من عام، فإن إسرائيل تواصل قصفها مناطق عدة جنوبي وشرقيه، وتستمر في تنفيذ الاغتيالات بالمنطقة.



ورغم انتهاء المهلة المحددة لسحب القوات من جنوبي يوم 18 شباط الماضي بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، فإن إسرائيل لم تُنفِّذ الانسحاب بشكل كامل، وأبقت على وجودها العسكري في خمس نقاط إستراتيجية على امتداد الحدود الجنوبية، مما يتيح لها الإشراف على البلدات الحدودية .





انفجار الوضع

يرى الخبير العسكري والإستراتيجي حسن جوني أن إطلاق الصواريخ من قد يشكل نقطة تحول في الوضع الميداني في الجنوب، ويُمهِّد لبداية مشهد جديد.



ويقول جوني للجزيرة نت إن هذا التطور متوقع، خاصة وأن الاستفزازات تجاوزت كل الحدود، لكنه يلفت إلى أن الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل سيبذلان جهوداً كبيرة لتطبيق القرار 1701، ومنع تكرار مثل هذه الحالات لنزع أي ذرائع للاحتلال، رغم استمرار خروقاته.





وقد يكون "الحدث" -حسب جوني- عملا فرديا للتعبير عن رد فعل معين أو لإيصال رسالة، سواء كردّ على التطورات في غزة، أو احتجاجًا على عودة الحرب هناك، أو حتى رسالة موجّهة للداخل اللبناني تعكس نفاد الصبر تجاه الأوضاع الراهنة.

لكنه جوني لا يستبعد بالمقابل أن ما حدث بداية لسلسلة عمليات، وإن كان ذلك خيارا صعبا، فقد يؤدي إلى تصعيد عسكري أوسع، لكنه يبقى مرتبطا باستمرار خروقات إسرائيل.





ويرى جوني أنه في حال استمرار هذا المسار فإن "الوضع قد ينفجر"، لكنه لا يتوقع عودة إلى سيناريو الحرب السابقة بين وإسرائيل بصيغتها التقليدية.



ويلفت إلى احتمال تبنّي جهة ما لهذا العمل، لكن دون إعلان واضح من أي طرف معروف، وقد تتبناه جهة جديدة أو وهمية، تعلن نفسها، وفي حال تصاعد العمليات "فقد نكون أمام تغير مفصلي في المشهد الميداني"، يقول جوني.

ويؤكد الخبير العسكري جوني أن هذا التطور -رغم خطورته- يبقى محكوما بالواقع الأمني المعقد في الجنوب، حيث يخضع لمراقبة مشددة من الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل واللجان المعنية بتطبيق وقف إطلاق النار، وجميعها عوامل تحدُّ من إمكانية تصاعد مثل هذه العمليات.

تصعيد متوقع

من جهته، يرى الكاتب والباحث السياسي هادي قبيسي أن إطلاق الصواريخ من كان متوقعا، كما كان متوقعًا الرد عليها، في ظل آلاف الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار على مختلف المستويات.



ويوضح أنها ليست المرة الأولى التي يُطلق فيها النار من ، إذ سبق أن استُهدِف موقع رويسات العلم في مزارع شبعا بقذائف مدفعية، حيث ردّ سلاح الجو في "كيان الاحتلال الصهيوني المؤقت" بسلسلة غارات مكثفة على جنوبي .



ويرى قبيسي أن استئناف إطلاق الصواريخ يؤكد أن الجبهة في لا يمكن أن تبقى صامتة مدة طويلة تحت وطأة العدوان والضغوط الإعلامية والسياسية والعربية التي تسعى لتقييد المقاومة، وذلك لسببين رئيسيين: استمرار الاحتلال بجزء من جنوبا، ووجود رأي عام لبناني مؤيد للقضية الفلسطينية.



ويتابع قبيسي أن توقيت إطلاق النار من يتزامن مع انشغال جيش الاحتلال مجددًا في غزة وعودة جرائم الإبادة هناك، إلى جانب تصاعد الضغوط الأميركية على الدولة للتخلي عن جزء من أراضيها في الجنوب. (الجزيرة نت)