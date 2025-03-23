وهاب: لسحب كافة عناصر حماية السياسيين

نشر "التوحيد العربي" الوزير السابق منشوراً عبر حسابه على منصة "آكس" قائلاً: "منذ مشاركتي في الحكم عام 2004 وأنا أتحدث عن ضرورة سحب عناصر حماية السياسيين الذين يتجاوزون الـ2000 عنصر أمن. أنا مع سحب كل العناصر ومن بحاجة لحماية فليقم بها على حسابه كما نفعل نحن. أما سحب وترك الآخر فهو الفساد بعينه".

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