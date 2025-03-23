18
o
بيروت
18
o
طرابلس
17
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
16
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
13
o
بشري
15
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
وهاب: لسحب كافة عناصر حماية السياسيين
Lebanon 24
23-03-2025
|
04:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشر
رئيس حزب
"التوحيد العربي" الوزير السابق
وئام
وهاب
منشوراً عبر حسابه على منصة "آكس" قائلاً: "منذ مشاركتي في الحكم عام 2004 وأنا أتحدث عن ضرورة سحب عناصر حماية السياسيين الذين يتجاوزون الـ2000 عنصر أمن. أنا مع سحب كل العناصر ومن بحاجة لحماية فليقم بها على حسابه كما نفعل نحن. أما سحب
البعض
وترك
البعض
الآخر فهو الفساد بعينه".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سلام: أوّل أهداف الحكومة العمل على قيام دولة القانون بعناصرها كافة وإصلاح مؤسّساتها وتحصين سيادتها والدولة التي نريد هي التي تلتزم بالكامل بمسؤولية حماية البلاد
Lebanon 24
سلام: أوّل أهداف الحكومة العمل على قيام دولة القانون بعناصرها كافة وإصلاح مؤسّساتها وتحصين سيادتها والدولة التي نريد هي التي تلتزم بالكامل بمسؤولية حماية البلاد
23/03/2025 17:10:19
23/03/2025 17:10:19
Lebanon 24
Lebanon 24
مصر تطالب كافة القوى السودانية بتغليب المصلحة الوطنية والانخراط في عملية سياسية شاملة دون إقصاء
Lebanon 24
مصر تطالب كافة القوى السودانية بتغليب المصلحة الوطنية والانخراط في عملية سياسية شاملة دون إقصاء
23/03/2025 17:10:19
23/03/2025 17:10:19
Lebanon 24
Lebanon 24
مندوب فرنسا في مجلس الأمن: لا بد للانتقال السياسي أن يكون سلميا وممثلا لكافة السوريين
Lebanon 24
مندوب فرنسا في مجلس الأمن: لا بد للانتقال السياسي أن يكون سلميا وممثلا لكافة السوريين
23/03/2025 17:10:19
23/03/2025 17:10:19
Lebanon 24
Lebanon 24
وزيرة الخارجية الأسترالية: ندين العنف في سوريا ونحث كافة الأطراف على حماية المدنيين وضبط النفس وتغليب الحوار
Lebanon 24
وزيرة الخارجية الأسترالية: ندين العنف في سوريا ونحث كافة الأطراف على حماية المدنيين وضبط النفس وتغليب الحوار
23/03/2025 17:10:19
23/03/2025 17:10:19
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
لبنان في قبضة الجوع.. بعد الدمار سكان في مواجهة انعدام الأمن الغذائي
Lebanon 24
لبنان في قبضة الجوع.. بعد الدمار سكان في مواجهة انعدام الأمن الغذائي
11:04 | 2025-03-23
23/03/2025 11:04:11
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذا السبب.. سيُقطع شارع المصارف ويُخلَی من السيارات غداً
Lebanon 24
لهذا السبب.. سيُقطع شارع المصارف ويُخلَی من السيارات غداً
10:49 | 2025-03-23
23/03/2025 10:49:40
Lebanon 24
Lebanon 24
التصعيد الإسرائيلي: رسائل تتجاوز الرد العسكري
Lebanon 24
التصعيد الإسرائيلي: رسائل تتجاوز الرد العسكري
10:30 | 2025-03-23
23/03/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
البعريني: نطالب بدعم الجيش ليكون هو الممسك بالأرض
Lebanon 24
البعريني: نطالب بدعم الجيش ليكون هو الممسك بالأرض
10:29 | 2025-03-23
23/03/2025 10:29:38
Lebanon 24
Lebanon 24
الموسوي: هناك من يجتهد ليجد ذريعة للعدو الإسرائيلي
Lebanon 24
الموسوي: هناك من يجتهد ليجد ذريعة للعدو الإسرائيلي
10:29 | 2025-03-23
23/03/2025 10:29:20
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
هذا ما قررته إسرائيل بشأن لبنان.. إليكم آخر خبر
Lebanon 24
هذا ما قررته إسرائيل بشأن لبنان.. إليكم آخر خبر
13:46 | 2025-03-22
22/03/2025 01:46:11
Lebanon 24
Lebanon 24
رسائل مشبوهة تطال الضاحية
Lebanon 24
رسائل مشبوهة تطال الضاحية
03:45 | 2025-03-23
23/03/2025 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الغارات هذا المساء.. بيان إسرائيليّ عن لبنان
Lebanon 24
بعد الغارات هذا المساء.. بيان إسرائيليّ عن لبنان
14:53 | 2025-03-22
22/03/2025 02:53:19
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة في كسروان.. 3 رصاصات تُنهي حياة شاب
Lebanon 24
جريمة في كسروان.. 3 رصاصات تُنهي حياة شاب
12:51 | 2025-03-22
22/03/2025 12:51:30
Lebanon 24
Lebanon 24
"دولارات مزورة" في لبنان.. هذا سبب انتشارها
Lebanon 24
"دولارات مزورة" في لبنان.. هذا سبب انتشارها
04:15 | 2025-03-23
23/03/2025 04:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:04 | 2025-03-23
لبنان في قبضة الجوع.. بعد الدمار سكان في مواجهة انعدام الأمن الغذائي
10:49 | 2025-03-23
لهذا السبب.. سيُقطع شارع المصارف ويُخلَی من السيارات غداً
10:30 | 2025-03-23
التصعيد الإسرائيلي: رسائل تتجاوز الرد العسكري
10:29 | 2025-03-23
البعريني: نطالب بدعم الجيش ليكون هو الممسك بالأرض
10:29 | 2025-03-23
الموسوي: هناك من يجتهد ليجد ذريعة للعدو الإسرائيلي
10:10 | 2025-03-23
ميشال عون من حارة حريك: أحزن لاني رأيت الدمار
فيديو
على طريقة الأفلام.. بريطاني يحوّل زميله لأشلاء (فيديو وصور)
Lebanon 24
على طريقة الأفلام.. بريطاني يحوّل زميله لأشلاء (فيديو وصور)
15:00 | 2025-03-22
23/03/2025 17:10:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار أخبار زواجه.. هكذا رد أحمد العوضي (فيديو)
Lebanon 24
بعد انتشار أخبار زواجه.. هكذا رد أحمد العوضي (فيديو)
15:00 | 2025-03-22
23/03/2025 17:10:19
Lebanon 24
Lebanon 24
"حسبي الله ونعم الوكيل".. هل انفصل أحمد السقا عن زوجته؟ (فيديو)
Lebanon 24
"حسبي الله ونعم الوكيل".. هل انفصل أحمد السقا عن زوجته؟ (فيديو)
05:47 | 2025-03-22
23/03/2025 17:10:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24