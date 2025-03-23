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لبنان

وهاب: لسحب كافة عناصر حماية السياسيين

Lebanon 24
23-03-2025 | 04:49
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نشر رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب منشوراً عبر حسابه على منصة "آكس" قائلاً: "منذ مشاركتي في الحكم عام 2004 وأنا أتحدث عن ضرورة سحب عناصر حماية السياسيين الذين يتجاوزون الـ2000 عنصر أمن. أنا مع سحب كل العناصر ومن بحاجة لحماية فليقم بها على حسابه كما نفعل نحن. أما سحب البعض وترك البعض الآخر فهو الفساد بعينه".
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