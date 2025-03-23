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لبنان

في الناقورة وشيحين.. إسرائيل تقصف المنازل الجاهزة!

Lebanon 24
23-03-2025 | 04:54
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استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية، اليوم الأحد، منزلاً جاهزاً في بلدة الناقورة، كان وضعه يوم أمس أحد أبناء البلدة فوق ركام منزله.
 
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كذلك، أقدم العدو ليلاً على استهداف عدد من المنازل الأخرى الجاهزة في بلدة شيحين، كما قصف أيضاً خيمة خاصة بالمناسبات قيد الإنشاء من دون وقوع أي خسائر بشرية.
في غضون ذلك، سُجل، اليوم الأحد، تحليق مكثف للطيران الحربي المعادي في أجواء القطاع الشرقي من جنوب لبنان وتحديداً فوق مرجعيون والخيام وكفركلا والمناطق المُجاورة.
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