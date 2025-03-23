في الناقورة وشيحين.. إسرائيل تقصف المنازل الجاهزة!

استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية، اليوم الأحد، منزلاً جاهزاً في بلدة الناقورة، كان وضعه يوم أمس أحد أبناء البلدة فوق ركام منزله.

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كذلك، أقدم العدو ليلاً على استهداف عدد من المنازل الأخرى الجاهزة في بلدة شيحين، كما قصف أيضاً خيمة خاصة بالمناسبات قيد الإنشاء من دون وقوع أي خسائر بشرية.

في غضون ذلك، سُجل، اليوم الأحد، تحليق مكثف للطيران المعادي في أجواء القطاع الشرقي من وتحديداً فوق والخيام وكفركلا والمناطق المُجاورة.