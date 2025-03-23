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لبنان

الراعي: آن الأوان لتنقية الذاكرة عبر الحوار الصادق من أجل خلاص لبنان

Lebanon 24
23-03-2025 | 05:35
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رحب البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بكلمة رئيس الجمهورية جوزاف عون خلال إفطار رمضاني أقيم في قصر بعبدا قبل أيام، وقال: "كلمة رئيس الجمهورية كانت وجدانية في الإفطار، وقد استنتج من مقدمة الدستور أن شرعية اي سلطة في الدولة هي ان نكون معا ونفرح معا ونقاوم معا ونكون جميعا تحت سقف الميثاق".
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وخلال عظة الأحد، اليوم في بكركي، قال الراعي: "إنَّ كلمة فخامة الرئيس جديرة بأن تكون في يد كلّ مواطن وكلّ مسؤول في الدولة".
 
 
وتابع: "لا يمكن إعادة بناء مجتمع، ما لم يسعَ كلّ من أفراده، وعائلاته ومختلف الجماعات التي تؤلّفه، إلى الخروج من العلاقات النزاعيّة التي وصمت زمن العنف، وإلى إخماد كل رغبةٍ في الانتقام. لقد آن الأوان لنبدأ معًا في تنقية الذاكرة عبر الحوار الصادق الصريح والعمل على التقارب وتعزيز المشاركة المتوازنة في الحكم والإدارة، بهدف خلاص لبنان وإعادة بنائه وطن الرسالة".
 
 
وأكمل: "إنّ تنقية الذاكرة أمرٌ شجاع ومتجرّد في آن، لكنّها ضروريّة للجميع لأنّها المدخل الوحيد إلى الوحدة الوطنيّة والاستقرار النفسيّ والأمنيّ والاجتماعيّ".
 
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