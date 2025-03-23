دريان: نواف سلام نحن معك حتى يعود السلام إلى كل لبنان

رعى مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان حفل إفطار جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت، في حضور رئيس مجلس الوزراء نواف سلام وممثل رئيس مجلس النواب محمد خواجة، وزراء ونواب وسفراء وممثلي رؤساء الطوائف الإسلامية والعديد من الشخصيات السياسية والاجتماعية والثقافية والتربوية والعسكرية والإعلامية.

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وفي كلمة له، قال دريان: "عندما نحضر جميعا إلى إفطار المقاصد السنوي الخيري فإننا نستحضر بيروت العزيزة وتاريخها الأصيل، المقاصد يعني بيروت. لا شك أن رمضان وأيامه أيام مباركة، أيام معدودات، أيام نشعر فيها جميعا بدفء الإيمان والمحبة فيما بيننا والتآخي وتضافر الجهود فيما بيننا، هذا هو رمضان وهذه روحية شهر رمضان التي ينبغي أن تنسجم معنا وتستكمل معنا طوال العام، لا يكفي أن نلتقي فقط في شهر رمضان المبارك وهو أمر جيد ومحب، ولكن لقاءاتنا ودعمنا لبعضنا البعض يجب أن يستمر على طول العام".



أضاف: "للمقاصد إنجازات تاريخية عريقة في بيروت وفي خارجها ، هذا الأمر نعتز ونفتخر به، ويتطلب منا أن نقف إلى جانب جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت، ويجب علينا أن ندعم هذه الجمعية بكل ما من دعم معنوي ومادي".



وتابع: "دولة رئيس مجلس الوزراء القاضي الدكتور نواف سلام يقوم بمهمته السياسية والإدارية في حفظ وإخراجه من النفق المظلم الذي كان فيه. نواف سلام، نحن معك حتى يعود السلام إلى كل لبنان".



