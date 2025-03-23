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لبنان

أبو الغيط: ندعم لبنان في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية

Lebanon 24
23-03-2025 | 05:45
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أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن دعم ‎الجامعة العربية وتضامنها الكامل مع لبنان في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة ضده.
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وكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" قائلا: "في اتصال هاتفي مع ‎وزير خارجية لبنان مساء اليوم، أعربت له عن دعم ‎الجامعة العربية وتضامنها الكامل مع لبنان في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة ضده".

وأضاف أبو الغيط "سنكثف اتصالاتنا الدولية من أجل وقف تلك الاعتداءات والتطبيق الكامل لالتزامات الجانبين وفق اتفاق وقف إطلاق النار الذي سبق التوصل إليه".
 
وأجرى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي اتصالاً بـ أبو الغيط، والممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية ونائب رئيس المفوضية كايا كالاس، وطلب فيه التدخل وإجراء الاتصالات اللازمة لوقف الهجمات الاسرائيلية على لبنان، والضغط لإعادة الهدوء وإنهاء الاعتداءات المستمرة.
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