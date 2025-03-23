أبو الغيط: ندعم لبنان في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية

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أعرب الأمين العام لجامعة الدول أحمد أبو الغيط عن دعم ‎الجامعة وتضامنها الكامل مع في مواجهة الاعتداءات المتواصلة ضده.وكتب الأمين العام لجامعة الدول عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" قائلا: "في اتصال هاتفي مع ‎وزير خارجية مساء اليوم، أعربت له عن دعم ‎الجامعة وتضامنها الكامل مع في مواجهة الاعتداءات المتواصلة ضده".وأضاف أبو الغيط "سنكثف اتصالاتنا من أجل وقف تلك الاعتداءات والتطبيق الكامل لالتزامات الجانبين وفق وقف إطلاق النار الذي سبق التوصل إليه".