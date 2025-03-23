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لبنان

الجماعة الإسلامية: للإسراع في إطلاق الموقوفين الإسلاميين

Lebanon 24
23-03-2025 | 05:53
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نظمت الجماعة الإسلامية في جبل لبنان احتفالا دينيا في قاعة النادي الثقافي في شحيم بمناسبة ذكرى فتح مكة والذكرى السنوية الأولى "لاستشهاد حسين هلال درويش".
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وتحدث رئيس المكتب السياسي للجماعة علي أبو ياسين، عن "أهمية ذكرى فتح مكة كتحول في تاريخ الإسلام"، مؤكداً على "مكانة شحيم كمنبع للقيادات والكفاءات الوطنية".
 
 
كذلك، دعا الحكومة إلى الإسراع في معالجة الأزمات الاقتصادية، إطلاق سراح الموقوفين الإسلاميين بعفو عام، وإقرار قانون انتخابي عصري يضمن العدالة.



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