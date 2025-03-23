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لبنان

حماس: الغارات على لبنان وسوريا تصعيد خطير يستدعي تحركًا موحدًا

Lebanon 24
23-03-2025 | 05:54
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أكدت حركة حماس أن استمرار الغارات الإسرائيلية على لبنان وسوريا، إلى جانب العدوان الأميركي على اليمن، بالتزامن مع المجازر اليومية في غزة، يمثل تصعيدًا خطيرًا يستدعي تحركًا عربيًا وإسلاميًا موحدًا. كما شددت على تضامنها الكامل مع اليمن ولبنان وسوريا، مشيدة بكل قوى المقاومة التي تدافع عن فلسطين وكرامة الأمة.
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