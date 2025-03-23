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لبنان
هاشم: التصعيد الاسرائيلي هو امتداد لما كان يجري منذ فترة طويلة
Lebanon 24
23-03-2025
|
05:58
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اعتبر
النائب
قاسم هاشم، أنّ "ما حصل بالأمس من تصعيد اسرائيلي على الجنوب والبقاع ليس حدثًا منفصلًا أو مفاجئًا بل هو امتداد لما كان يجري منذ فترة طويلة وإن كان بوتيرة أكثر حدة واتساعاً".
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وفي حديث الى برنامج "لقاء الأحد" من "صوت كل
لبنان
93,3"، لفت قاسم إلى أن "العدوّ
الإسرائيلي
الذي لا يحتاج إلى ذرائع لعدوانه قد استغل إطلاق الصواريخ المجهولة كذريعة لتوسيع تهديداته ضد
لبنان
مجددا تأكيد ألا
علاقة
للمقاومة بإطلاق هذه الصواريخ".
وأوضح أن "هذه الصواريخ استُخدمت في أكثر من منطقة خلال السنوات الماضية"، معتبرا أنّ "استغلالها اليوم يأتي في سياق محاولات العدو
الإسرائيلي
تصعيد التوتر في لبنان".
ولفت الى "الحاجة الملحة للحوار بين الأطراف اللبنانيين كافة لا سيما في ضوء ما تلقيناه من اشارات في الأسبوعين المنصرمين حول التطبيع ما يشكّل أمراً شديد الأهمية"، معتبراً أنّ "الولايات المتحدة تبحث عن أي ثغرة للوصول الى التطبيع".
ورداً على سؤال حول موقف كتلة "التنمية والتحرير" من التطبيع، قال قاسم: "نحن مرتبطون بالواقع
العربي
ونحن التزمنا بالمبادرة
العربية
، لكن واقع
لبنان
مختلف نظرا لموقعه الجغرافي واستمرار احتلال جزء من أراضيه".
وفي السياق سأل قاسم: "هل التطبيع في حال التوصل اليه يخدم
لبنان
أم يزيد الشرخ بين مواطنيه؟".
وأضاف: "لبنان لن يستطيع التسليم بمنطق التطبيع الا من ضمن توجّه
عربي
عام وفي ظل اعادة الحقوق سواء للشعب الفلسطيني أم باقي شعوب المنطقة".
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