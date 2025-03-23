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لبنان

من صور إلى بعلبك وبيروت.. تحليق مكثف للطيران الإسرائيليّ

Lebanon 24
23-03-2025 | 06:03
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سُجل، اليوم الأحد، تحليق مكثف للطيران المُسير الإسرائيلي في أجواء عدد من المناطق اللبنانية.
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وأفاد مواطنون بأن طائرات مسيرة مُعادية حلقت في أجواء مدينة صور وبلدات القضاء وصولاً إلى ضفاف نهر الليطاني في منطقة القاسمية.
 
كذلك، حلق الطيران الحربي المُعادي في أجواء منطقة بعلبك على علو متوسط، كما جاب أيضاً أجواء مدينة الهرمل.
 
مع هذا، فقد سُجل تحليق مكثف للطيران التجسسي في أجواء مدينة بيروت والضاحية الجنوبية.
 
 
 
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