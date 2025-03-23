من صور إلى بعلبك وبيروت.. تحليق مكثف للطيران الإسرائيليّ

سُجل، اليوم الأحد، تحليق مكثف للطيران المُسير في أجواء عدد من المناطق .

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وأفاد مواطنون بأن طائرات مسيرة مُعادية حلقت في أجواء مدينة صور وبلدات وصولاً إلى ضفاف نهر الليطاني في منطقة القاسمية.

كذلك، حلق الطيران المُعادي في أجواء منطقة بعلبك على علو متوسط، كما جاب أيضاً أجواء مدينة الهرمل.

مع هذا، فقد سُجل تحليق مكثف للطيران التجسسي في أجواء مدينة بيروت والضاحية الجنوبية.