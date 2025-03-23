عودة: عدم الإنتماء إلى الدولة وعدم الولاء لها يدمران البلد

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بعد الإنجيل ألقى عظة قال فيها: "نصلي من أجل أن يحفظ الرب شعب هذا البلد الحبيب، الذي يحمل الصليب منذ خمسين سنة، ولا يزال، عل تزهر قريبا. نصف قرن من التناحر والتباين والتحارب كافية ليدرك الجميع أن مظلة الدولة وحدها تحمي الجميع، وأن جيش الوطن وحده يذود عن الجميع. عدم الإنتماء إلى الدولة وعدم الولاء لها يدمران البلد ويشدانه إلى الهاوية. لذا على الجميع، أحزابا وجماعات وأفرادا، أن يتعقلوا ويفتحوا أعينهم ليروا كل البشاعات الحاصلة، ويدركوا أن إضعاف الدولة يضعفهم وهلاك الدولة يعني هلاكهم وأن عليهم عدم المساومة على سيادة وطنهم وأمن أولادهم".تابع: "سمعنا في إنجيل اليوم: «ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟». فلنشتر الوقت ونعمل جميعنا من أجل حفظ وطننا واحترام جيشه الذي يحمي الوطن. لنجاهد من أجل خلاص بلدنا لنخلص نفوسنا".