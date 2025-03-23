Advertisement

لبنان

اقتراح من المعلمين المتعاقدين إلى وزيرة التربية.. ما مضمونه؟

Lebanon 24
23-03-2025 | 07:08
A-
A+
Doc-P-1337371-638783323228675843.jpg
Doc-P-1337371-638783323228675843.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
طالب منسق حراك المعلمين المتعاقدين حمزة منصور، مجلس الوزراء ب"تحمل مسؤولياته الوطنية والمواطنية والمباشرة برفع الظلم عن قطاع المعلمين المتعاقدين، بمساواتهم بغيرهم من المعلمين خصوصًا في بدل الانتاجية.
Advertisement

وأضاف: "لماذا يعطى معلم ويحرم الآخر وهما في نفس العمل ويقومان بنفس العمل؟ لذلك اقترحنا على وزيرة التربية العمل على إنضاج صيغة مرسوم يرمي إلى زيادة أجر الساعة للمتعاقدين كافة في مختلف مراحلهم وبأسرع وقت ممكن".
مواضيع ذات صلة
رسالة من حراك المعلمين المتعاقدين إلى وزيرة التربية
lebanon 24
23/03/2025 22:28:22 Lebanon 24 Lebanon 24
إلى المعلمين والمعلمات.. رسالة من وزيرة التربية
lebanon 24
23/03/2025 22:28:22 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة التربية: تم رفع اجر الساعة للاساتذة المتعاقدين وسيبدأ مع بدء العام الدراسي
lebanon 24
23/03/2025 22:28:22 Lebanon 24 Lebanon 24
حراك المعلمين المتعاقدين ولجنة متعاقدي الأساسي: نرفض فتات الفصل الأول على الأجر القديم
lebanon 24
23/03/2025 22:28:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:14 | 2025-03-23
16:00 | 2025-03-23
15:06 | 2025-03-23
15:05 | 2025-03-23
15:02 | 2025-03-23
15:02 | 2025-03-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24