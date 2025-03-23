اقتراح من المعلمين المتعاقدين إلى وزيرة التربية.. ما مضمونه؟

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وأضاف: "لماذا يعطى معلم ويحرم الآخر وهما في نفس العمل ويقومان بنفس العمل؟ لذلك اقترحنا على وزيرة التربية العمل على إنضاج صيغة مرسوم يرمي إلى أجر الساعة للمتعاقدين كافة في مختلف مراحلهم وبأسرع وقت ممكن".