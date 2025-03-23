بيان من الجيش.. هذا ما جاء فيه

صدر عن ـــ الآتي: "بتاريخ 23 / 3 / 2025، ما بين الساعة 13.00 والساعة 15.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في جرد راس بعلبك".

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